Ливерпуль
ПСЖ
«Ливерпуль»
Путь к 1/8 финала: «Мерсисайдцы» заняли 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко за 8 туров. «Ливерпуль» опередил ближайшего преследователя на 2 балла.
Команда напрямую попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, и сразу на ПСЖ. В 1-м матче «Ливерпуль» обыграл парижан со счетом 1:0 в Париже.
Ливерпуль — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда обыграла «Саутгемптон» со счетом 3:1, а до этого «Ливерпуль» уверенно одолел «Ньюкасл» (2:0), забив по голу в каждом тайме.
«Мерсисайдцы» не проигрывают на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и 5 раз победил.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон (у всех — травмы).
Состояние команды: «Ливерпуль» готов пошуметь в Лиге чемпионов. Команда обыграла ПСЖ в 1-м матче в гостях, а сейчас «мерсисайдцы» планируют уничтожить соперника уже на своем поле.
К тому же, «Ливерпуль» — главный претендент на победу в чемпионате Англии сезона 2024/2025. Команда опережает ближайшего преследователя в АПЛ на 15 баллов.
ПСЖ
Путь к 1/8 финала: Парижане не лучшим образом выступали в общем этапе Лиги чемпионов. ПСЖ занял 15-е место, набрав 13 очков за 8 туров.
Команда попала в 1/16 финала турнира, попав на «Брест». ПСЖ уничтожила соперника с общим счетом 10:0 (3:0 и 7:0), не оставив никаких шансов. Сейчас парижане уже имею проблемы в противостоянии с «Ливерпулем».
Последние матчи: В прошедшем поединке Лиги 1 ПСЖ разгромил «Ренн» со счетом 4:1, а до этого команда уступила на своем поле «Ливерпулю» (0:1).
До противостояния с «мерсисайдцами» ПСЖ выиграл 5 матчей подряд в рамках Лиги чемпионов. Команда дважды одолела «Брест», а также обыгрывала «Штутгарт» (4:1), «Манчестер Сити» (4:2) и «Зальцбург» (3:0).
У ПСЖ пустой список травмированных.
Состояние команды: У ПСЖ все отлично в Лиге 1. Команда уверенно ощущает себя на 1-м месте в таблице, опережая ближайшего преследователя на 16 пунктов.
В нынешнем сезоне у ПСЖ отлично проявляет себя нападающий Усман Дембеле. За 9 матчей в рамках Лиги чемпионов форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» выиграл 7 последних матчей на своем поле
- ПСЖ победил в 13-и последних матчах на чужом поле
- «Ливерпуль» дважды обыгрывал ПСЖ в последних 3-х очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.20, победа ПСЖ — 2.90, ничья — за 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.
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Прогноз: «Ливерпуль» дожмет ПСЖ уже на своем поле. «Мерсисайдцы» очень хороши в нынешнем сезоне.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.20.
Прогноз: ПСЖ вынужден раскрываться, а «Ливерпуль» будет ловить соперника и наказывать за ошибки.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.85.