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    «Ливерпуль» добьет парижан?!

    «Ливерпуль» — ПСЖ: прогноз и ставка на Лигу чемпионов 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — ПСЖ
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле примет ПСЖ. Поединок пройдет 11 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Ливерпуль»

    Путь к 1/8 финала: «Мерсисайдцы» заняли 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко за 8 туров. «Ливерпуль» опередил ближайшего преследователя на 2 балла.

    Команда напрямую попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, и сразу на ПСЖ. В 1-м матче «Ливерпуль» обыграл парижан со счетом 1:0 в Париже.

    Ливерпуль — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда обыграла «Саутгемптон» со счетом 3:1, а до этого «Ливерпуль» уверенно одолел «Ньюкасл» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    «Мерсисайдцы» не проигрывают на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и 5 раз победил.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ливерпуль» готов пошуметь в Лиге чемпионов. Команда обыграла ПСЖ в 1-м матче в гостях, а сейчас «мерсисайдцы» планируют уничтожить соперника уже на своем поле.

    К тому же, «Ливерпуль» — главный претендент на победу в чемпионате Англии сезона 2024/2025. Команда опережает ближайшего преследователя в АПЛ на 15 баллов.

    ПСЖ

    Путь к 1/8 финала: Парижане не лучшим образом выступали в общем этапе Лиги чемпионов. ПСЖ занял 15-е место, набрав 13 очков за 8 туров.

    Команда попала в 1/16 финала турнира, попав на «Брест». ПСЖ уничтожила соперника с общим счетом 10:0 (3:0 и 7:0), не оставив никаких шансов. Сейчас парижане уже имею проблемы в противостоянии с «Ливерпулем».

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке Лиги 1 ПСЖ разгромил «Ренн» со счетом 4:1, а до этого команда уступила на своем поле «Ливерпулю» (0:1).

    До противостояния с «мерсисайдцами» ПСЖ выиграл 5 матчей подряд в рамках Лиги чемпионов. Команда дважды одолела «Брест», а также обыгрывала «Штутгарт» (4:1), «Манчестер Сити» (4:2) и «Зальцбург» (3:0).

    У ПСЖ пустой список травмированных.

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    Состояние команды: У ПСЖ все отлично в Лиге 1. Команда уверенно ощущает себя на 1-м месте в таблице, опережая ближайшего преследователя на 16 пунктов.

    В нынешнем сезоне у ПСЖ отлично проявляет себя нападающий Усман Дембеле. За 9 матчей в рамках Лиги чемпионов форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл 7 последних матчей на своем поле

    • ПСЖ победил в 13-и последних матчах на чужом поле

    • «Ливерпуль» дважды обыгрывал ПСЖ в последних 3-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.20, победа ПСЖ — 2.90, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» дожмет ПСЖ уже на своем поле. «Мерсисайдцы» очень хороши в нынешнем сезоне.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.20.

    Прогноз: ПСЖ вынужден раскрываться, а «Ливерпуль» будет ловить соперника и наказывать за ошибки.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.85.

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    «Ливерпуль» — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 11.03.202523:00. «Ливерпуль» добьет парижан?!
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