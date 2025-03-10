«Фанаты "МЮ" видят в Амориме свет в конце тоннеля»

— Какими судьбами в Англию занесло?

— Давно планировал этот трип. Вчера в Ноттингеме был. Сегодня на «Олд Траффорд». Остаюсь на Лигу чемпионов и Лигу Европы. «Ливерпуль» — «ПСЖ», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

— Большое у «Арсенала» преимущество было?

— Если брать все 90 минут, то большого не было. «Арсенал» создавал, команда более готовая. И более понимающая задачи. Но на «Олд Траффорд» всем командам играть сложно. Они могут проиграть «Борнмуту» и «Брайтону», но не «Арсеналу» и «Ливерпулю». Для «Юнайтеда» гордость важна. 75 тысяч зрителей просто так не выкинешь. Может быть, для нас в стране, где мы видели и по 102 в Лужниках, это не такой показатель. Но для Англии это много. И здесь всегда полный. На «Сити», «Реале», или «Барселоне» я могу себе допустить увидеть пустые места. Но только не здесь. При любой игре всегда под завязку. Очень крутая история. И болельщики ведут себя иначе, чем с «Кристал Пэлас», скажем. Не реагируют на эпизод, терпят до конца. Вот вы когда были на аншлаговом матче недавно?

— В Батуми, когда Хвича играл.

— Правильно. В Батуми. Хвича сегодня такой персонаж, который готов сотни тысяч людей завести на какую-то эмоцию. А «Манчестер Юнайтед» способен это сделать с 58-го года. Высший кайф быть на «Олд Траффорд», когда играет большая команда напротив. Был на «Челси» в том году. Вроде бы по турнирной таблице ничего не надо. Но им настолько не похер, что ощущения сумасшедшие. Я сидел на четвертом ряду. И видел, как заводится команда.

— «Арсенал» все решил в Лиге чемпионов на данный момент. Раскованность была в его действиях?

— Мяч лучше двигали. «МЮ» только в контратаки выбегал, и забил со штрафного. Но при счете 1-1 все-таки думал, что «Арсенал» будет додавливать. Троссард не попал чудом. Артета уперся, и не желает ни словами, ни делом приобретать нападающего. Он поставил перед собой задачу — это сделаю теми, кто есть. А играть с ложными «девятками» уже не проходит. Хотя Мерино хорош. Но он ни разу не форвард. Это «восьмерка», типа Лэмпарда. Ставить его на позицию центрфорварда...Хаверц тоже прилично выглядел на определенном уровне. При этом 8-10 очков не добрали из-за отсутствия нападающего.

— На втором месте «Арсенал» останется?

— Абсолютно уверен. Понятно, никакой борьбы с «Ливерпулем» не будет.

— Как Рубена Аморима встречают?

— Отвечу, как провожают. Это важнее. Акцию устроили. 10 тысяч человек ехали на метро на игру. Это даже не метро, а трамвай. Оттуда шли с фаерами — Глэйзера продайте, вы позорите нашу команду. Но потом они выключили свой протест, и начали болеть. Аморима они встречали, как человека, который не имеет отношения к Глэйзерам. Он им сделал вечер. Команда играла лучше, чем они знали. Провожали аплодисментами. Ни одной ругани в его адрес не было и близко. По-моему, для них Аморим, это человек, который не имеет отношения к руководству. Свет в конце тоннеля они видят в нем. Разглядели в нем парня, который сделает что-то светлое и новое.

«МЮ» — «Арсенал» globallookpress.com

— С кем-то удалось пообщаться под трибуной?

— Нет. Я не был аккредитован. Рядом работали на трибуне Шмейхель-старший и Яп Стам. На «Ливерпуль» — «Пари Сен-Жермен» сделаю пару интервью.

— В Ноттингеме вы были. Останется в лигочемпионской четверке?

— Наследие Брайана Клафа. Одна из классических его фраз: «если бы мы играли на облаках, то я бы постелил там траву». Нужно играть приземленно, логично. В облаках витать не нужно. «Ноттингем Форест» сегодняшний очень похож на тот, который в начале 70-х выигрывал Кубок чемпионов. Сегодня у них классные футболисты. Посмотрите, как вырос Мурило в серьезного суперигрока. И фланги резвые. И Вуд, который реализует свои моменты. А главное, очень спокойная и практичная игра. И с «Сити», который сегодня не может в пас играть, им было легко. В четверке будут и те, и другие. «Форест» займет третье место.

— Позиции «Челси» не обсуждаются?

— Там дети какие-то.

«Атлетико» — «Реал» (1:2 первый матч)

— Непосредственно к Лиге чемпионов. «Атлетико» — «Реал»?

— «Атлетико» знает, как играть с «Реалом». Но в чемпионате. Здесь у «Реала» какая-то магия. И на победу крайне тяжело «Атлетико» будет сыграть. Тем более сейчас проиграли, что на них давит. Идиотский совершенно матч с «Хетафе». Ведя 1:0 к 88-й минуте, умудрился проиграть. Это абсолютно против логики «Атлетико». Но уже все мысли были, что здесь выиграем. У меня такое ощущение, что если «Атлетико» будет вести к 88-й минуте, «Реал» все равно забьет. И пройдет дальше.

— «Реал» с «Райо» (2:1). Лука Модрич всю игру провел. Значит точно не выйдет?

— Конечно, не выйдет. На 80-й примерно, и то, если будет предполагать счет. Он просто не потянет эту интенсивность. А вот в конце может сыграть на опыте.

— Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Браим Диас — все будут играть после пропущенного матча?

— Все будут играть. И Вальверде против Де Пауля. Уругвай против Аргентины. Супермотивация. И Альвареса тоже.

— Джуд Беллингем однозначно, после всех дисквалификаций?

— Он не выпал из формы. Наоборот, накопил эмоции, силы. Может решить.

«Реал» — «Атлетико» globallookpress.com

— Тибо Куртуа не было сейчас даже в заявке с «Райо».

— И не надо. Дали расслабиться человеку. Возможно, пенальти. Лунин выиграл в том году полуфинал с «Сити». Но играть, понятно, будет Куртуа.

«Барселона» — «Бенфика» (1:0 первый матч)

— Есть варианты?

— Нет. Они их всегда обыгрывают. И дело даже не в этом. Все же это в памяти, когда выиграли 5:4 в группе сейчас, проигрывая всю игру. А уж теперь, когда на 17-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве, это можно забыть. «Барселона» бывает ломкой, когда у нее что-то не получается. А сейчас у нее все получается. С возвращением полузащитников, игрой Рафиньи и Левандовского. До этого все менялось на протяжении сезона. Сейчас все устаканилось. Флик разобрался. У него есть выбор. Если что не так, у него есть варианты.

— Дани Ольмо имеете в виду?

— Ольмо уже в составе. Но я бы его оставлял на скамейке. Он — джокер. Чтобы во втором тайме выходил и рвал. Кто-то из моих коллег сказал глупость один раз — как это тренер не выпускает сразу 11 лучших. Сто тысяч раз бывает. Затея такая, мысль.

— Ламин Ямаль, по вашим наблюдениям, несколько потерялся в последнее время?

— Потускнел. Есть такое. Меньше дает прямой результат. Обводка, точный удар, пас куда-то пропали. Но выдает эпизодически. Он необъясним даже себе самому. Может не сейчас, но в четвертьфинале, полуфинале однозначно выдаст.

— Ваш любимый Марк Касадо выходит на замену 10 минут. Переходный возраст?

— Он четвертый выбор в «опорку». Почему должен выходить с самого начала? Я его хвалил, когда не было Педри и Де Йонга.

«Бенфика» — «Барселона» globallookpress.com

— Что с Гави не так?

— Травмы.

— Перенос матча «Барсы» с «Осасуной» оправдан?

— Конечно. Это так и должно быть по-человечески. Врач умер в твоей команде, как еще! Сейчас Хавьер Дорадо скончался, минута молчания в Мадриде. По-другому в Европе не бывает.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» (первый матч — 1:0)

— Такое сумасшедшее преимущество, как в первом матче у «ПСЖ», видели когда-либо?

— Никогда в жизни. Притом в матче равных команд и в первом матче. А не в ответном, когда кому-то надо отыгрываться. Но что Париж пропустил, это хорошо.

— В каком смысле?

— Что мы увидим «ПСЖ» совсем другим.

— Территорией кто будет владеть?

— 90 на 10, в шутку. Но примерено так, в пользу Парижа.

— Как в итоге видите?

— Овертайм и пенальти.

— Хвича в Ренне лишь на замену сейчас вышел. Понимаете эту ротацию?

— Нужно готовить к разным ситуациям. Луис Энрике это и делает. Он свеж и с нагрузкой, и без нагрузки. Его не надо тренировать. Всегда готов. И за 25 минут игры у него самая высокая оценка. В каждом эпизоде от него что-то исходит. Он, как и Ольмо, кстати, никогда не примет решение тренера, как отрицательное. Выйти на замену — вообще не проблема. Сейчас будет играть. Вместо Невеша. Тренер понимает, какой ему достался талант и бриллиант, что с ним нужно делать.

ПСЖ — «Ливерпуль» globallookpress.com

— Матвей Сафонов сейчас играл в чемпионате. Имеет шанс?

— Доннарума.

— У «Ливера» каких перемен ждать?

— Никаких. Магический треугольник в атаке. Края останутся прежними. Слот будет пытаться в спокойный футбол. Кстати, пойду за ворота. Такую дали аккредитацию с Машей Макаровой. Жду пенальти. Предыдущий раз в мое лицо забил Дель Пьеро с «Зенитом».

«Лилль» — «Боруссия» (1:1 в первом матче)

— Лишь по одному удару в створ в Дортмунде было. История повторится?

— Конечно, Дортмунд должен выигрывать у такого соперника. Но «Лилль» разумный и очень быстрый. Шесть ударов в створ будет, у немцев — два. Вопрос реализации.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

— «Боруссия» сейчас проиграла «Аугсбургу» дома (0:1). Значит, специально готовилась?

— А кому они не проиграли дома? Это из серии, что у верблюда спросили, почему у вас ноги прямые?