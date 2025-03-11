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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    Галактионов: Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (2:1) в Кубка России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Тяжелый матч. Прекрасно понимали, с каким сопротивлением придется столкнуться. Неоднократно говорим, что не нужно смотреть на место, которое занимает соперник. Рады, что наши молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошее качество игры. Мы выдержали, не дали создать 100% моментов у ворот.

    Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» стал участником полуфинала Пути регионов Кубка России.

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