Галактионов: Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс

Главный тренер московского«Динамо» (2:1) в Кубка России.

«Тяжелый матч. Прекрасно понимали, с каким сопротивлением придется столкнуться. Неоднократно говорим, что не нужно смотреть на место, которое занимает соперник. Рады, что наши молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошее качество игры. Мы выдержали, не дали создать 100% моментов у ворот.

Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» стал участником полуфинала Пути регионов Кубка России.