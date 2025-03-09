Салах прокомментировал победу над «Саутгемптоном»

Лидер «Ливерпуля»подвел итоги матча 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).

«Это был непростой поединок. Соперник подготовил грамотную тактику и доминировал в первом тайме. Однако во второй половине игры мы нашли способ переломить ход событий и добиться победы.

В раздевалке царило разочарование. Первые 45 минут мы действовали небрежно, слишком пассивно, что позволило сопернику выйти вперед перед самым перерывом. Но опыт помог нам взять игру под контроль — я горд, что команда справилась. Была ли это игра чемпионов?

Не думаю. В первом тайме мы явно не дотягивали до высокого уровня. Немного улучшились после перерыва, но в целом — нет. Однако для завоевания трофеев в Премьер-лиге или Лиге чемпионов такие матчи нужно выигрывать, даже без идеальной игры», — цитирует Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

Мерсисайдцы уверенно лидируют в таблице АПЛ с 70 очками, опережая на 16 очков «Арсенал», у которого на две игры меньше.