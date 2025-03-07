«Аякс» проиграл «Айнтрахту»: франкфуртцы перевернули игру и увезли победу из Амстердама

Ураганный старт «Аякса»
Амстердамцы начали матч мощно и уже на второй минуте были близки к голу — Брайан Бробби блестяще развернулся в штрафной и сильно пробил, но угодил в штангу. Однако этот тревожный звоночек не стал предупреждением для гостей, и уже через восемь минут «Аякс» всё-таки вышел вперёд.
Навес Джордана Хендерсона, который после травмы постепенно набирает форму, оказался идеальным для Бробби. Форвард без сопротивления пробил головой в угол, не оставив шансов Кевину Траппу.
«Айнтрахт» включается в игру
Пропущенный гол встряхнул «Айнтрахт», и франкфуртцы едва не ответили мгновенно. Ансгар Кнауфф получил пространство перед воротами, но его удар отразил Ремко Пасвер. Однако голкипер «Аякса» вскоре оказался в центре неприятностей: на 24-й минуте он получил повреждение и был заменён на молодого Джея Гортера.
Новичок не успел толком почувствовать игру, как сразу оказался в сложной ситуации. На 28-й минуте Хуго Ларссон пробил издали, мяч по пути задел голову Бробби и дезориентировал кипера — 1:1.
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После этого игра немного успокоилась. Оба клуба старались контролировать мяч, но остроты в атаке не хватало.
Победный рывок «Айнтрахта»
Второй тайм начался в более сдержанном темпе — команды явно не хотели рисковать. «Аякс» сделал ставку на владение мячом, но франкфуртцы грамотно перекрывали свободные зоны и ждали своего шанса.
Ключевой момент произошёл на 70-й минуте. Кнауфф активно прессинговал Юри Баса, выбил мяч и ворвался в штрафную, где выкатил передачу под удар Скири. Полузащитник пробил в одно касание — Гортер был бессилен. Игроки «Аякса» требовали зафиксировать фол Кнауффа, но судья уверенно показал: всё в рамках правил.
«Аякс» давил, но не дожал
После гола «Айнтрахт» отошёл в оборону, а «Аякс» бросил все силы на то, чтобы уйти от поражения. На 83-й минуте амстердамцы были близки к голу: Виктор Эдвардсен навесил в штрафную, Киан Фитц-Джим пробил в касание, но мяч прошёл рядом со штангой.
В концовке хозяева пытались зацепиться за ничью, но «Айнтрахт» хладнокровно довёл матч до победы. Франкфуртцы едут домой с отличным результатом, а «Аяксу» теперь придётся искать путь к камбэку в Германии. Через неделю в Германии будет очень жарко.