«Аякс» проиграл «Айнтрахту»: франкфуртцы перевернули игру и увезли победу из Амстердама

«Айнтрахт» сделал серьёзную заявку на выход в четвертьфинал Лиги Европы, переиграв «Аякс» (2:1) в первом матче 1/8 финала. Команда Дино Топмёллера пропустила ранний гол, но сумела перестроиться по ходу встречи и оформить камбэк благодаря точным ударам Хуго Ларссона и Элье Скири.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Аякс — Айнтрахт Ф 1:2 Голы: 1:0 Брайан Бробби (10'), 1:1 Хуго Ларссон (27'), 1:2 Эйе Скири (70') Аякс: Ремко Пасвер (Джей Гортер, 24'), Антон Гоэи, Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор, Бертран Траоре (Don-Angelo Konadu, 71'), Брайан Бробби (Стивен Бергёйс, 64'), Мика Годтс (Оливер Валакен Эдвардсен, 64'), Jorthy Mokio (Киан Фитц-Джим, 71') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Тута, Ннамди Коллинз, Жан-Маттео Баойя (Натаниэль Браун, 73'), Ансгар Кнауфф (Фарес Шаиби, 82'), Марио Гётце (Джан Узун, 90'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Уго Экитике (Элье Ваи, 82') Предупреждения: Эйе Скири (34'), Ннамди Коллинз (38'), Бертран Траоре (68'), Джордан Хендерсон (90')

Ураганный старт «Аякса»

Амстердамцы начали матч мощно и уже на второй минуте были близки к голу — Брайан Бробби блестяще развернулся в штрафной и сильно пробил, но угодил в штангу. Однако этот тревожный звоночек не стал предупреждением для гостей, и уже через восемь минут «Аякс» всё-таки вышел вперёд.

«Аякс» — «Айнтрахт» globallookpress.com

Навес Джордана Хендерсона, который после травмы постепенно набирает форму, оказался идеальным для Бробби. Форвард без сопротивления пробил головой в угол, не оставив шансов Кевину Траппу.

«Айнтрахт» включается в игру

Пропущенный гол встряхнул «Айнтрахт», и франкфуртцы едва не ответили мгновенно. Ансгар Кнауфф получил пространство перед воротами, но его удар отразил Ремко Пасвер. Однако голкипер «Аякса» вскоре оказался в центре неприятностей: на 24-й минуте он получил повреждение и был заменён на молодого Джея Гортера.

«Аякс» — «Айнтрахт» globallookpress.com

Новичок не успел толком почувствовать игру, как сразу оказался в сложной ситуации. На 28-й минуте Хуго Ларссон пробил издали, мяч по пути задел голову Бробби и дезориентировал кипера — 1:1.

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После этого игра немного успокоилась. Оба клуба старались контролировать мяч, но остроты в атаке не хватало.

Победный рывок «Айнтрахта»

Второй тайм начался в более сдержанном темпе — команды явно не хотели рисковать. «Аякс» сделал ставку на владение мячом, но франкфуртцы грамотно перекрывали свободные зоны и ждали своего шанса.

«Аякс» — «Айнтрахт» globallookpress.com

Ключевой момент произошёл на 70-й минуте. Кнауфф активно прессинговал Юри Баса, выбил мяч и ворвался в штрафную, где выкатил передачу под удар Скири. Полузащитник пробил в одно касание — Гортер был бессилен. Игроки «Аякса» требовали зафиксировать фол Кнауффа, но судья уверенно показал: всё в рамках правил.

«Аякс» давил, но не дожал

После гола «Айнтрахт» отошёл в оборону, а «Аякс» бросил все силы на то, чтобы уйти от поражения. На 83-й минуте амстердамцы были близки к голу: Виктор Эдвардсен навесил в штрафную, Киан Фитц-Джим пробил в касание, но мяч прошёл рядом со штангой.

«Аякс» — «Айнтрахт» globallookpress.com

В концовке хозяева пытались зацепиться за ничью, но «Айнтрахт» хладнокровно довёл матч до победы. Франкфуртцы едут домой с отличным результатом, а «Аяксу» теперь придётся искать путь к камбэку в Германии. Через неделю в Германии будет очень жарко.