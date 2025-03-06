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    Тюкавин: Жду момента, когда снова начну забивать голы за «Динамо»

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    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после операции на колене.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление! Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» — цитирует Тюкавина официальный сайт бело-голубых.

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    Нападающий порвал переднюю крестообразную связку колена в игре 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Сегодня, 6 марта, ему была сделана операция в Германии. Всего в этом сезоне Тюкавин сыграл 22 матча за «Динамо», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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