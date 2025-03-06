Тюкавин: Жду момента, когда снова начну забивать голы за «Динамо»

Форвард московского «Динамо»обратился к болельщикам после операции на колене.

«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление! Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» — цитирует Тюкавина официальный сайт бело-голубых.

Календарь и таблица РПЛ

Нападающий порвал переднюю крестообразную связку колена в игре 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Сегодня, 6 марта, ему была сделана операция в Германии. Всего в этом сезоне Тюкавин сыграл 22 матча за «Динамо», забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.