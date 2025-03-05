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    Галактионов ответил на вопрос о Даку

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    Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, интересовались ли железнодорожники нападающим казанского «Рубина» Мирлиндом Даку.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Я не имею права обсуждать игроков, которые находятся в других командах. Спортивный отдел занимался, занимается и будет заниматься списками. Присутствовал ли там Даку? Наверное, да. Были ли переговоры — не знаю.

    На сегодняшний день у нас есть Воробьёв, Сулейманов и Раков. Да, где-то что-то не получалось. Рад, что Воробьёв прервал свою серию. В "Оренбурге" он забивал восемь. Сейчас у него шесть. Он свою норму выполняет.

    Уверен, что выполнит и перевыполнит. Здесь главное — вера в игрока. Не только в него, но и других», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    27-летний Даку стал футболистом «Рубина» в июле 2023 года. В этом сезоне в РПЛ он сыграл 18 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.

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