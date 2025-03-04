Точилин: «Динамо» будет сложно заменить Тюкавина

Бывший полузащитник и капитан московского «Динамо»прокомментировал тяжелую травму форварда московского «Динамо»

«Какие-то сложности из-за травмы Тюкавина будут. Придётся ломать голову, кем его заменить. Но не думаю, что с травмой Кости "Динамо" закончило сезон. Постараются перестроить игру. Есть резервы, которые покажут, насколько могут безболезненно заменить Тюкавина», — сказал Точилин «Чемпионату».

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В матче 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо» (1:1) Тюкавин получил травму колена и был заменен в середине первого тайма. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, он больше не сыграет в этом сезоне.