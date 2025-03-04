Тедеев: Дзюба выстраивает в «Акроне» правильный микроклимат

Главный тренер тольяттинского «Акрона»отметил важное значение нападающего командына раздевалку и добавил, что во многом благодаря ему там отличный микроклимат

«То, что сейчас Артем делает для ФК "Акрон", — дорогого стоит. Он влияет на результат, помогает развиваться молодежи, выстраивает внутри коллектива нормальный, правильный микроклимат. Именно Дзюба вместе с другими нашими лидерами — Савичевым, Волковым, Кузьминым, Васютиным — помогают адаптироваться легионерам.

У нас образовался настоящий интернационал. Мне это близко, важно. Я вырос на той "Алании", которая в 1995 году стала чемпионом России. И вот в ней играли представители 12 национальностей. Самая интернациональная команда высшей лиги! Все были сплочены одной идеей. Вот это для меня ориентир.

Футболисты, которые к нам приезжают, не чувствуют себя в "Акроне" посторонними, чужими. И Артем в этой истории является одной из ключевых фигур», — сказал Тедеев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

За новичка РПЛ 36-летний Дзюба выступает с сентября прошлого года, всего сыграл за команду 12 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.