Карпин: В «Ростове» уровень стресса был за 90%

Наставник сборной Россиивысказался об уходе из. Специалист покинул пост в конце февраля 2025 года.

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с "Ростовом" возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин ушел из «Ростова» из-за накопленной усталости.