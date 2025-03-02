2-й таймМилан — ЛациоОнлайн
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    Тео Эрнандес«Милан» — «Лацио». Онлайн
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    «Милан» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» и «Лацио» сыграют в 27-м туре Серии А Италии. Матч команд состоится на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.

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    Обе команды очень хотят победить. «Милан» проиграл два последних поединка, а «Лацио» дважды сыграл вничью. При этом «лациале» не проигрывают в турнире уже четыре тура.

    В первом круге соперники разошлись результативной мировой со счетом 2:2. Перед этим «россонери» трижды подряд обыгрывали «римлян» в очном матче.

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты и прогнозы аналитиков:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.

    • «Милан» фаворитом букмекеров: 2.11 на хозяев, 3.65 на гостей.

    • Искусственный интеллект поставил на «Милан», он прогнозирует его победу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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