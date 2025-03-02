сыграют в 27-м туре Серии А Италии. Матч команд состоится на «Сан-Сиро» в 22:45 по мск.

Обе команды очень хотят победить. «Милан» проиграл два последних поединка, а «Лацио» дважды сыграл вничью. При этом «лациале» не проигрывают в турнире уже четыре тура.

В первом круге соперники разошлись результативной мировой со счетом 2:2. Перед этим «россонери» трижды подряд обыгрывали «римлян» в очном матче.

Прогнозы и ставки

Коэффициенты и прогнозы аналитиков:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.11.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.11. «Милан» фаворитом букмекеров: 2.11 на хозяев, 3.65 на гостей.

Искусственный интеллект поставил на «Милан», он прогнозирует его победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

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