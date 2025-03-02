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    «Милан» — «Лацио»: Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 2 марта 2025 года

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    «Милан»
    «Милан» сыграет против римского «Лацио» в 27-м туре итальянской Серии А. Поединок пройдет 2 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 22:45 по мск.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Марта 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:45 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Милан»

    Турнирное положение: С 41 зачетным пунктом миланский клуб разместился на восьмой строке и от шестой еврокубковой зоны отстает на три очка.

    «Милан» отпраздновал 11 викторий, восемь матчей проиграл и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 38:28.

    Милан — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: У «россоненри» сейчас непростой период. В середине февраля они вылетели из Лиги чемпионов от нидерландского «Фейеноорда», проиграв в гостях 0:1 и сыграв дома 1:1. А в Серии А они проиграли два предыдущих поединка, поочередно уступив на выезде с одинаковым результатом по 1:2 «Торино» и «Болонье» несколько дней тому назад.

    Не сыграют: Алессандро Флоренци, Эмерсон Роял и Рубен Лофтус-Чик — вне игры.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: К данной игре «Милан» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начал мировым исходом, а продолжил двумя проигрышами. Всего же у команда четыре фиаско за предыдущие девять встреч с учетом всех соревнований. Еще за данный отрезок матчей она расписала два ничейных результата и трижды победила, но только две виктории были добыты в чемпионате страны за это время. Однако за весь данный 9-поединковый отрезок «Милан» не забил только в одной встрече.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Столичный клуб с 47 баллами сейчас разместился на пятой строке в таблице и от лидера отстает на 10 пунктов.

    «Лацио» выиграл 14 игр из 26 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей составляет 47:34.

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    • Последние матчи: «Орлята» весьма неплохо отыграли свои четыре предыдущих поединка В Серии А. В данном отрезке они обыграли в гостях «Кальяри» 2:1 и на своей территории «Монцу» 5:1, а также расписали мировые 2:2 с «Наполи» и с «Венецией» 0:0 в прошлом туре. Однако накануне этой игры римляне проиграли в Милане «Интеру» 0:2 в четвертьфинале Кубка Италии.

    Не сыграют: Николо Ровелла, Матиас Весино, Патрик и Эльсеид Хисай не помогут своей команде.

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    Состояние команды: «Лацио» проиграл в своем предыдущем проведенном поединке. А перед этим коллектив имел 4-матчевую серию без фиаско, которую начал двумя выигрышами, а продолжил двумя ничьими.

    Ранее римляне уступили в двух встречах подряд в различных турнирах, но оба раза с минимальной разницей в счете. До этого «небесно-голубые» за шесть матчей победили в половине случаев при двух мировых исходах и всего лишь одном фиаско. И отметим, что в рамках чемпионата Италии они не смогли отметиться в воротах соперника всего дважды за последние 11 игр.

    Статистика для ставок

    • «Милан» проиграл две предыдущие игры чемпионата, но оба раза в гостях

    • В Серии А «Лацио» не уступает на протяжении четырех встреч, выиграв две из них

    • В первом круге в Риме эти клубы сыграли вничью 2:2, а до этого трижды кряду всухую побеждал «Милан» в нерезультативных поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Милан» букмекеры дают коэффициент 2.11. Ничья оценена в 3.55, а победа «Лацио» оценена в 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что миланский коллектив выйдет победителем из данного противостояния, ведь он весьма неплохо играет против «Лацио» в последнее время, да и родные стены будут служить хорошим подспорьем.

    Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 2.11.

    Прогноз: Однако высокой результативности от этой игры не ждем, учитывая то, что три из четырех предыдущих оных матчей данных команд были низовыми.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.00.

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