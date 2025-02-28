«Милан» на грани провала: проиграли «Болонье» впервые за 23 года

«Милан» продолжает терять очки в Серии A, уступив «Болонье» со счётом 1:2. Команда Сержиу Койнсейсау вела в счёте после гола Рафаэла Леау, но упустила преимущество во втором тайме. Это поражение стало вторым подряд в чемпионате, а безвыигрышная серия «россонери» достигла трёх матчей. «Болонья» же прервала 23-летнюю безвыигрышную серию против «Милана» в Серии A.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Милан 2:1 Голы: 0:1 Рафаэл Леау (43'), 1:1 Сантьяго Кастро (48'), 2:1 Дан Ндой (82') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Давиде Калабрия, 84'), Сэм Бёкема, Николо Казале, Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон (Томмазо Побега, 72'), Джованни Фаббиан (Йенс Одгор, 72'), Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 79'), Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 80') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау, Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Сантьяго Хименес (Лука Йович, 76'), Рафаэл Леау, Жоау Фелиш (Кристиан Пулишич, 61'), Alejandro Jimenez (Тэмми Абрахам, 84') Предупреждения: Тео Эрнандес (47'), Николо Казале (53'), Малик Тшау (54')

Леау вывел гостей вперёд

С первых минут «Милан» пытался навязать свою игру, и уже на 22-й секунде Сантьяго Хименес пробил выше ворот после передачи Юнуса Муса.

Однако «Болонья» быстро показала, что не собирается отсиживаться в обороне: Бенхамин Домингес опасно прострелил в штрафную, и мяч после рикошета от Малика Тиао едва не залетел в ворота Майка Меньяна.

К середине тайма команды обменялись ударами: сначала Мусах проверил бдительность Лукашаса Скорупски, а затем Дан Ндойе пробил мимо ворот после быстрой контратаки. Арбитр допускал жёсткую борьбу, игнорируя несколько спорных эпизодов в штрафной обеих команд.

Когда казалось, что первый тайм завершится без голов, «Милан» воспользовался редким провалом обороны хозяев. Майк Меньян выбил мяч вперёд, Сантьяго Хименес удачно переправил его головой дальше (кажется, повезло), а Рафаэл Леау продемонстрировал свою фирменную скорость. Он ушёл от защитников, обыграл Скорупски и спокойно отправил мяч в пустые ворота — 0:1.

Это был важный гол для «россонери», которые не могли выиграть в двух предыдущих матчах. Однако сохранить перевес не удалось, а Леау совсем потух после забитого.

VAR на стороне «Болоньи», ошибки на стороне «Милана»

Вторая половина встречи началась с удара по амбициям гостей. Уже через минуту «Болонья» забила после розыгрыша стандарта: Лоренцо Де Сильвестри сбросил мяч на Джованни Фаббиана, от которого он отскочил к Сантьяго Кастро.

Нападающий мощно пробил с нескольких метров, а игроки «Милана» тут же окружили арбитра, требуя отменить гол из-за игры рукой у Фаббиана. Однако после просмотра VAR взятие ворот было засчитано — 1:1.

«Милан» постарался ответить: Юнус Муса провёл великолепный рейд через центр поля, убрал защитника финтом и пробил в ближний угол — Скорупски спас «Болонью».

Спустя несколько минут Лука Йович (да, он всё ещё играет в футбол) мог вывести гостей вперёд, но его удар головой вышел слишком слабым — и прямо по центру ворот.

А вот хозяева продолжали давить и вскоре получили свой шанс. Сначала Николо Казале угодил в штангу после углового, а затем Николо Камбьяги пробил над перекладиной.

«Милан» теряет концентрацию — «Болонья» наказывает

Ключевой момент встречи случился на 79-й минуте. «Милан» не успел перестроиться после вброса из-за боковой, Камбьяги легко ушёл от Алехандро Хименеса и навесил в штрафную. Дан Ндойе опередил Страхиню Павловича и в падении переправил мяч в ворота — 2:1.

Концовка матча прошла в попытках «Милана» спасти игру, но они так и не сумели создать по-настоящему голевых моментов. Финальный свисток зафиксировал историческую победу «Болоньи» — первую над «Миланом» в чемпионате с 2002 года.

Что дальше?

Для команды Койнсейсау это поражение становится тревожным сигналом: «Милан» проиграл два матча подряд (ранее уступил «Торино» 1:2) и в целом не выигрывает уже три тура.

Борьба за зону Лиги чемпионов осложняется, а впереди ещё много сложных матчей. Прямо сейчас у «россонери» 41 очко и 8 место в таблице.

Календарь и таблица Серии А

«Болонья» же поднялась на 6 место (5 очков от зоны ЛЧ) и доказала, что успех прошлого сезона не был временной акцией.