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    «Болонья» обыграла «Кальяри», Орсолини оформил дубль

    «Болонья» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Болонья» на своем поле одолела «Кальяри» (2:1) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У гостей единственный гол забил Роберто Пикколи на 22-й минуте.

    В составе «Болоньи» дубль оформил Риккардо Орсолини, отличившись на 48-й минуте с пенальти и на 56-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Кальяри 2:1
    Голы: 0:1 Роберто Пикколи (22'), 1:1 Риккардо Орсолини (пенальти) (48'), 2:1 Риккардо Орсолини (56') Болонья: Лукаш Скорупски, Давиде Калабрия, Мартин Эрлич (Николо Казале, 67'), Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис, Томмазо Побега (Йенс Одгор, 46'), Ремо Фройлер, Джованни Фаббиан (Льюис Фергюсон, 46'), Риккардо Орсолини (Сэм Бёкема, 87'), Сантьяго Кастро, Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 46') Кальяри: Элия Каприле, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа (Джанлука Гаэтано, 76'), Адам Оберт (Маттиа Феличи, 46'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Антуан Макумбу (Николас Виола, 84'), Мишель Адопо (Рэзван Марин, 67'), Роберто Пикколи, Zito Andre Sebastiao Luvumbo Предупреждения: Адам Оберт (29'), Антуан Макумбу (77'), Ремо Фройлер (84')

    После этого матча «красно-синие» занимают 6-е место в таблице Серии А с 47-ю очками в активе. «Кальяри» — на 15-й позиции (25).

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