Аморим: Некоторые игроки «МЮ» знают, что им придется уйти летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал, что некоторым игрокам клуба придется уйти по окончании сезона.

«Мы можем поговорить об уходе в конце сезона. Нам предстоит сыграть много матчей. Но это ясно, и я думаю, что это не сложная ситуация, потому что в футболе все понимают это. Иногда ты остаешься, иногда тебе нужно двигаться дальше.

Когда ты честен с кем-то, они могут это принять. Вначале это тяжело, но они поймут. Поэтому я довольно честен со своими игроками, и они уже знают, что бывает так, что им нужно уйти в конце сезона», — цитирует Аморима ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «МЮ» идет 14-м в таблице АПЛ с 33 очками после 27 игр. В 28-м туре команда сыграет с «Арсеналом».