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    Аморим: Некоторые игроки «МЮ» знают, что им придется уйти летом

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что некоторым игрокам клуба придется уйти по окончании сезона.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мы можем поговорить об уходе в конце сезона. Нам предстоит сыграть много матчей. Но это ясно, и я думаю, что это не сложная ситуация, потому что в футболе все понимают это. Иногда ты остаешься, иногда тебе нужно двигаться дальше.

    Когда ты честен с кем-то, они могут это принять. Вначале это тяжело, но они поймут. Поэтому я довольно честен со своими игроками, и они уже знают, что бывает так, что им нужно уйти в конце сезона», — цитирует Аморима ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «МЮ» идет 14-м в таблице АПЛ с 33 очками после 27 игр. В 28-м туре команда сыграет с «Арсеналом».

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