В первом круге команды не смогли выявить сильнейшего, закончив матч вничью 2:2. Если смотреть на последние результаты, то у «Пари» более серьезная ситуация, в связи с чем хозяева будут решительно настроены. Они не смогли выиграть последние 4 матча и могут оказаться в зоне стыков на вылет.
С учетом того, что «Пари» в нынешнем сезоне часто уступает дома, шансы «Акрона» возрастают. Последним выездным результатом гостей является победа 2:1 над «Зенитом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Явного фаворита в этой паре нет. Букмекеры дают 2.60 на «Пари» и 2.75 на «Акрон».
- Искусственный интеллект ставит на очередную ничью, но со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
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