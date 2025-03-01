Осинькин: Инициатива и контроль игры были у «Краснодара»

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура РПЛ с(1:1).

«Результат справедлив. Инициатива, контроль игры были у "Краснодара". Да, мы не показали хорошей игры на мяче, но когда команда играет так агрессивно, они всегда будут иметь немного раскрытые зоны в обороне. Мы пытались ими воспользоваться. У нас были еще моменты. В целом, даже поярче, чем у "Краснодара", но подходов, давления было больше от соперника. Мы сыграли хорошо, правильно, в такой футбол, который мог дать очки.

Галдамес в концовке мог сыграть по‑другому? Я Томаса успокаивал. На видео еще не видел этого момента. Давайте на один момент не будем всю игру разворачивать.

Полностью обновил левый фланг в концовке? Это связано с активностью "Краснодара". Вылезли наши тактические моменты, это почувствовал соперник. Гол пришел примерно из этой зоны. Перед заменами минут 10–15 ощущали большое давление, не успевали перестроиться. Это не вина только этих футболистов, но туда надо было выпустить более свежих игроков», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице российской Премьер-лиги с 19-ю очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Акрона» 9-го марта.