«Краснодар» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор голов

не смог обыграть(1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол у самарцев забил Иван Олейников на 41-й минуте.

«Краснодар» сумел сравнять счет на 48-й минуте благодаря точному удару Виктора Са.

Российская Премьер-лига. 19-й тур

«Краснодар» — «Крылья Советов» 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Олейников И., 41 (0:1). Виктор Са , 48 (1:1)«Краснодар»: Агкацев С., Диего Коста , Оласа Л., Гонсалес Д., Ленини К., Сперцян Э. (Черников А.Е., 72), Жоау Батчи (Козлов Д., 87), Кайо , Кривцов Н. (Смолов Ф., 87), Виктор Са (Мозес Кобнан Д., 81), Кордоба Дж«Крылья Советов»: Песьяков С., Солдатенков А., Костанца Ф., Бейл Г., Печенин К. (Галдамес Т., 81), Гапонов И., Бабкин С. (Иванисеня Д., 90+1), Зиньковский А. (Шитов Влад., 81), Олейников И. (Цыпченко Д., 90+1), Дмитриев И. (Ежов Р., 72), Сергеев ИПредупреждения: Диего Коста , 89’