В 26-м туре испанской Примеры мадридскийсыграет в гостях у. Команды начнут матч в 20:30 по московскому времени.

В этом матче победа даст важный толчок что одной, чо другой команде. «Бетис» может подняться в зону еврокубков. «Реал» в случае выигрыша получит шанс побороться с «Барселоной» за первое место.

Команда Карло Анчелотти в хорошей форме после трех побед подряд. Вдобавок она выиграла у «Бетиса» в первом круге. Так что многое указывает на победу «сливочных». Тем более что в последнее время домашние результаты у севильцев не очень.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru проанализировали ситуацию и выдали прогноз с коэффициентом 1.83.

проанализировали ситуацию и выдали прогноз с коэффициентом 1.83. Букмекеры ожидаемо сделали «Реал» фаворитом. Котировки составляют 3.75 и 1.97 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что «Бетис» даст «Реалу» бой и это приведет к ничье 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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