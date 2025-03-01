1 марта в 26-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Бетис» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: в данный момент «Бетис» идет седьмым в таблице Примеры с 35 очками.

Последние матчи: в 25-м туре подопечные Мануэля Пеллегрини в гостях победили «Хетафе» со счетом 2:1. В середине первого тайма Иско с передачи Антони вывел «Бетис» вперед.

На 77-й минуте экс-игрок сборной Испании оформил дубль, реализовав 11-метровый. «Хетафе» смог ответить единственным голом спустя 5 минут, мог забить еще, но в концовке севильцы смогли выстоять.

Ранее было поражение в ЛЕ от «Гента» (0:1), но по сумме двух матчей «Бетис» прошел дальше и разгром дома «Реал Сосьедад» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Ортис (з), Ло Чельсо (п), Карвальо (п), Рока (п), Бельерин (з).

Состояние команды: «Бетис» сейчас набрал неплохой ход, смотрится очень уверенно, помогло и возвращение в строй после травмы Иско. 32-летний хавбек, как в лучшие годы дирижирует своими партнерами.

Другие футболисты также действуют под стать своему лидеру. Ну и как обычно, команды Пеллегрини отлично вышколены тактически, там каждый футболист четко знает свой маневр на поле.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: сейчас «Реал» Мадрид лидирует в таблице Примеры вместе с «Барселоной», набрав по 54 очка.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Испании «Реал» победил в гостях «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал молодой бразилец Эндрик, недавно выразивший недовольство малым количеством игровой практики.

В целом, матч проходил под диктовку «Реала», команда уверенно контролировала ход игры после забитого гола и спокойно довела ее до победы, отложив выяснение отношений до ответной встречи.

До этого была победа в чемпионате над «Жироной» (2:0) и в ЛЧ над «Манчестер Сити» (3:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Беллингем (п), травмированы — Милитао (з), Карвахаль (з), Вальехо (з), Себальос (п), под вопросом выход Мбаппе (н).

Состояние команды: сейчас в стане «Реала» все спокойно и размеренно, команда набрала ход, стабильно набирает очки, легко разобралась в Лиге чемпионов с «Ман Сити». Набрал отличную форму Мбаппе, под стать ему остальные атакующие футболисты «сливочных».

Статистика для ставок

В первом круге «Реал» уверенно победил со счетом 2:0

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

В позапрошлом сезоне «Реал» был сильнее дома (2:1), а на выезде потерял очки (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 4,50, а на «Реал» Мадрид — 1,78, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,64, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: обе команды находятся на ходу, много забивают, при этом у них много потерь в линии обороны. Что Пеллегрини, что Анчелотти ставят атакующий и красивый стиль игры, поэтому не будут отсиживаться в обороне. Есть смысл взять вариант с результативным футболом.

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,83.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант. «Бетис» дома опасен и должен забить хотя бы один мяч, а то и два.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,50.