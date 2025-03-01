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    «Бетис» сможет дать бой «Реалу»

    «Бетис» — «Реал» Мадрид: Ставка (к. 1.83) и прогноз на чемпионат Испании 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Реал» Мадрид
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    Иско
    1 марта в 26-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Бетис» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: в данный момент «Бетис» идет седьмым в таблице Примеры с 35 очками.

    Последние матчи: в 25-м туре подопечные Мануэля Пеллегрини в гостях победили «Хетафе» со счетом 2:1. В середине первого тайма Иско с передачи Антони вывел «Бетис» вперед.

    Бетис — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    На 77-й минуте экс-игрок сборной Испании оформил дубль, реализовав 11-метровый. «Хетафе» смог ответить единственным голом спустя 5 минут, мог забить еще, но в концовке севильцы смогли выстоять.

    Ранее было поражение в ЛЕ от «Гента» (0:1), но по сумме двух матчей «Бетис» прошел дальше и разгром дома «Реал Сосьедад» (3:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Ортис (з), Ло Чельсо (п), Карвальо (п), Рока (п), Бельерин (з).

    Состояние команды: «Бетис» сейчас набрал неплохой ход, смотрится очень уверенно, помогло и возвращение в строй после травмы Иско. 32-летний хавбек, как в лучшие годы дирижирует своими партнерами.

    Другие футболисты также действуют под стать своему лидеру. Ну и как обычно, команды Пеллегрини отлично вышколены тактически, там каждый футболист четко знает свой маневр на поле.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: сейчас «Реал» Мадрид лидирует в таблице Примеры вместе с «Барселоной», набрав по 54 очка.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Испании «Реал» победил в гостях «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал молодой бразилец Эндрик, недавно выразивший недовольство малым количеством игровой практики.

    В целом, матч проходил под диктовку «Реала», команда уверенно контролировала ход игры после забитого гола и спокойно довела ее до победы, отложив выяснение отношений до ответной встречи.

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    До этого была победа в чемпионате над «Жироной» (2:0) и в ЛЧ над «Манчестер Сити» (3:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Беллингем (п), травмированы — Милитао (з), Карвахаль (з), Вальехо (з), Себальос (п), под вопросом выход Мбаппе (н).

    Состояние команды: сейчас в стане «Реала» все спокойно и размеренно, команда набрала ход, стабильно набирает очки, легко разобралась в Лиге чемпионов с «Ман Сити». Набрал отличную форму Мбаппе, под стать ему остальные атакующие футболисты «сливочных».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Реал» уверенно победил со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

    • В позапрошлом сезоне «Реал» был сильнее дома (2:1), а на выезде потерял очки (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 4,50, а на «Реал» Мадрид — 1,78, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,64, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: обе команды находятся на ходу, много забивают, при этом у них много потерь в линии обороны. Что Пеллегрини, что Анчелотти ставят атакующий и красивый стиль игры, поэтому не будут отсиживаться в обороне. Есть смысл взять вариант с результативным футболом.

    Основная ставка: тотал больше 3 за 1,83.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант. «Бетис» дома опасен и должен забить хотя бы один мяч, а то и два.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,50.

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