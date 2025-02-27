«Ливерпуль» укрепляет лидерство: мерсисайдцы уверенно обыграли «Ньюкасл» дома

«Ливерпуль» продолжает свой победный марш к титулу. Команда Арне Слота на своем поле разобралась с «Ньюкаслом» (2:0) и увеличила отрыв от конкурентов до 13 очков. Голы Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера принесли «красным» еще три очка, а «Ньюкасл», испытывающий кадровые проблемы, не смог создать реальной угрозы воротам Алиссона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Доминик Собослаи (11'), 2:0 Алексис Мак Аллистер (63') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 77'), Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 77'), Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 87'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Дарвин Нуньес, 87'), Диогу Жота (Коди Матес Гакпо, 62') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 69'), Джейкоб Мёрфи, Джозеф Уиллок (Харви Льюис Барнс, 68'), Сандро Тонали (Льюис Майли, 69'), Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 88'), Льюис Холл, Энтони Гордон, Каллум Уилсон (Уильям Осула, 69') Предупреждение: Джейкоб Мёрфи (80')

«Ливерпуль» доминирует, Собослаи открывает счет

Еще до стартового свистка стало ясно, что «Ньюкасл» приехал на «Энфилд» в ослабленном составе. Из-за травм отсутствовали Александр Исак, Свен Ботман и Джоэлинтон — ключевые фигуры в атаке и обороне. Это вынудило Эдди Хау перейти к схеме 4-4-1-1 с Каллумом Уилсоном на острие и Энтони Гордоном в роли оттянутого форварда.

Но даже если бы у гостей был оптимальный состав, противостоять «Ливерпулю» в его нынешней форме крайне сложно. Команда Арне Слота с первых минут захватила инициативу и начала методично вскрывать оборону соперника.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» premierleague.com

На 7-й минуте «Ливерпуль» мог получить пенальти, когда Салах пытался прорваться к мячу после передачи Александера-Арнольда, но столкнулся с Льюисом Холлом. Судья Стюарт Аттуэлл не усмотрел нарушения, что вызвало бурную реакцию тренерского штаба «Ливерпуля» на трибунах.

Постепенно давление хозяев усиливалось. Луис Диас был особенно активен на левом фланге, заставляя Тино Ливраменто раз за разом отступать к своим воротам. Именно колумбиец стал ключевым в первом голе.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» premierleague.com

На 24-й минуте Диас обыграл Ливраменто и, дойдя до лицевой линии, откатил мяч в центр штрафной. Там его уже ждал Доминик Собослаи, который пробил низом. Удар не был слишком мощным, но рикошеты от Сандро Тонали и Дэна Бёрна помогли мячу проскользнуть в сетку — 1:0.

«Ньюкасл» пытался ответить, и у Каллума Уилсона даже были два момента. В одном случае он оказался в офсайде, а во втором — получил передачу от Бёрна и убежал на рандеву с Алиссоном, однако пробил мимо.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» premierleague.com

Ещё до перерыва «Ливерпуль» мог удвоить преимущество, но Собослаи с линии штрафной отправил мяч рядом со штангой.

Мак Аллистер решает судьбу матча

После перерыва «Ньюкасл» попытался активизироваться. Энтони Гордон начал чаще получать мяч и пробовать обострять, но до реальных угроз дело не доходило. Лишь один раз гости сумели приблизиться к штрафной «Ливерпуля» — после флангового навеса Гордона Уилсон и Ван Дейк столкнулись головами, но даже в этом эпизоде Алиссон оставался без работы.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» premierleague.com

На 66-й минуте «Ливерпуль» поставил точку в этом матче. Сандро Тонали неудачно выбил мяч, и Алексис Мак Аллистер сразу же устремился вперед. Он нашел перед собой Салаха, который оказался зажат в штрафной тремя защитниками. Однако египтянин не стал бить сам, а мастерски отдал пас обратно на Мак Аллистера. Аргентинец без раздумий пробил, отправив мяч точно в верхний угол — 2:0.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» premierleague.com

«Ливерпуль» продолжил играть с позиции силы, но уже без лишних рисков. В одном из эпизодов Салах выдал очередной филигранный пас внешней стороной стопы, но Диас в падении не смог пробить точно.

«Ливерпуль» приближается к титулу, «Ньюкасл» в кризисе

Победа над «Ньюкаслом» укрепила «Ливерпуль» на вершине таблицы. Команда Слота не только берет три очка, но и показывает стабильность, которая отличает чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Ньюкасла» ситуация становится все сложнее. Травмы ведущих игроков, неуверенная игра в атаке и потеря уверенности — все это заставляет Эдди Хау срочно искать решения перед финалом Кубка лиги, который состоится через 18 дней.