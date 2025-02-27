Аморим: Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах

Главный тренервысказался о текущем положении дел в коллективе.

«Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах. Нам не хватает некоторых характеристик в нашей команде, чтобы играть по-другому. Нам нужно больше владеть мячом, и я чувствовал, что мы были более спокойны с мячом, особенно в начале и особенно после того, как мы пропустили первый гол. Считаю, что Бруну Фернандеш сыграл в этом действительно важную роль.

Иногда мы хотим, чтобы Бруну был выше на поле, чтобы быть рядом с воротами, но иногда нам нужно, чтобы Бруну также строил атаки, и я думаю, что он был действительно хорош в этом, потому что он уверенно работает с мячом, независимо от ситуации. Нам явно нужно создавать больше моментов, и особенно нам необходимо забивать голы, думаю, что это большая проблема в нашей команде, и, когда мы думаем о будущем, нам нужно решить эту проблему», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сейчас идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.