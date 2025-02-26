Алдонин: Карпин долго работал без отдыха и накопилась усталость

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКАсчитает, что упросто накопилась усталость и у него уже нет сил работать одновременно с «Ростовом» и национальной командой.

«Конечно, это неожиданно. Если вспомнить непростую логистику на юге России, долгий срок работы в "Ростове" и совмещение постов в сборной… У него накопилась усталость. Как я понимаю, Валерий Георгиевич хочет сделать акцент на работе в сборной. Возможно возвращение нашей сборной в будущем на международную арену.

Пока официальных соревнований нет, но, может, в ближайшее время они появятся. Совмещать очень тяжело, честно говоря. Карпин долгое время работал без паузы. Он постоянно в работе, нет смены обстановки.

В таком темпе жить непросто, наверное, накопилась усталость. Хочется, чтобы для "Ростова" этот уход был безболезненным и они остались в первой восьмерке чемпионата, — сообщил Алдонин "Советскому спорту".

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С "Ростовом" Карпин работал с небольшим перерывом с 2017 года и объявил об уходе из команды вчера, 25 февраля. Вместо него клуб теперь будет тренировать один из его помощников испанец Джонатан Альба.