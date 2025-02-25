«Ростов» объявил об уходе Карпина

объявил о расторжении контракта с главным тренером

«Валерий Георгиевич Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения.

С Валерием Георгиевичем Карпиным и Алексеем Анатольевичем Рыскиным нас связывают теплые, дружеские отношения. С 2017 года, когда наш клуб оказался в крайне непростой ситуации, мы всегда поддерживали друг друга и старались сделать все возможное, чтобы "Ростов" продолжал радовать болельщиков своими победами. Я уверен, что наши отношения и уровень поддержки останутся такими же и в будущем», — приводит слова президента ростовчан Арташеса Арутюнянца пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части чемпионата России «Ростов» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.