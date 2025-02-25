Тен Хаг: Я скучаю по «Олд Траффорд»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о планах на будущее. Специалист отметил, что скучает по своей бывшей команде.

«Я уже решил не устраиваться ни на какую работу до 1 июля, то есть до начала нового сезона… Единственная вещь, по которой я скучаю, так это по "Олд Траффорд". У нас было много успехов в "Манчестер Юнайтед", но, как я всегда говорю, всегда есть возможности для совершенствования», — сказал тен Хаг SEG Stories.

Тен Хаг покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 28 октября 2024 года. Его заменил Рубен Аморим.

Календарь и таблица АПЛ

По итогам 26 туров «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в таблице АПЛ.