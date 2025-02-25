Рахимов: По Даку зимой было не одно предложение

Главный тренерответил на вопрос о том, мог ли нападающий командыуйти зимой.

«Я считаю, что для команды это хорошая новость. Было очень много разговоров вокруг него. И я вам сразу сказал, что я с ним переговорил. Мы все прекрасно понимаем. Думаю, с ним нужно будет переподписать контракт, чтобы сохранить уровень стоимости игрока. Мы должны понимать, что летом у него останется всего год.

Хоть одно предложение? Было не одно. Насколько я знаю. Предложение не ко мне приходит, но я знаю, что оно было не одно. И не только от наших клубов. Не только "Локомотив", были и другие клубы», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Его соглашение истекает в конце сезона‑2025/26.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне МИР РПЛ Даку провел 17 матчей, забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.