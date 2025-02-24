ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
    Все новости спорта

    Мареска: «Челси» слишком полагается на Палмера

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал текущую форму лидера своей команды Коула Палмера, который последний раз забивал в середине января.

    Коул Палмер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коул Палмер

    «Нет, меня это не беспокоит. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Коуле, потому что он — человек, и в течение сезона у него могут быть моменты, когда ему немного сложнее.

    Проблема с Коулом в том что, мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам нужно полагаться на команду.

    Конечно, нам нужны большие игроки, топ-игроки, такие как Коул, но мы вообще не беспокоимся о нем», — заявил Мареска изданию Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом сезоне в АПЛ 22-летний Палмер сыграл 26 матчей и забил в них 16 мячей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» ждет коллизия?
  • «Галатасарай» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Монца» выставит автобус в Риме
  • «Рома» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Мальоркой»?
  • «Севилья» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры