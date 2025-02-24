Мареска: «Челси» слишком полагается на Палмера

Главный тренер лондонского «Челси»прокомментировал текущую форму лидера своей команды Коула Палмера, который последний раз забивал в середине января.

«Нет, меня это не беспокоит. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Коуле, потому что он — человек, и в течение сезона у него могут быть моменты, когда ему немного сложнее.

Проблема с Коулом в том что, мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам нужно полагаться на команду.

Конечно, нам нужны большие игроки, топ-игроки, такие как Коул, но мы вообще не беспокоимся о нем», — заявил Мареска изданию Goal.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне в АПЛ 22-летний Палмер сыграл 26 матчей и забил в них 16 мячей.