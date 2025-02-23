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    Мареска: Мы не заслуживали такого результата

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении в матче с «Астон Виллой» (1:2).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Мы хорошо сыграли и отреагировали на предыдущую игру. Мы не заслуживали такого результата. Мы снова вели 1:0, у нас было больше шансов забить. В этой лиге нужно быть хладнокровным до конца, иначе может случиться все что угодно.

    Нам не хватает опасности за спинами защитников, центрфорварда. На прошлой неделе мы попробовали Педру Нету.

    Это тяжело, потому что команда была хороша и выкладывалась по полной. Мы проиграли и недовольны этим. Если мы будем играть так, как сегодня, то сможем до конца играть значимую роль. Разница делается в штрафной

    Нужно продолжать. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и придерживаться своего курса. У нас трудные времена, и мы должны с этим справиться», — цитирует Мареску Sky Sports.

    «Астон Вилла» с 42 очками теперь идет седьмой в таблице АПЛ. «Челси» с 43 очками на шестом месте.

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