«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

В 23-м туре немецкой Бундеслигина своем поле сыграл вничью с- 2:2.

Гости уже на 6-й минуте открыли счет после точного удара Матиаса Хонсака. Через 7 минут «Хайденхайм» увеличил свое преимущество после гола с пенальти Марвина Пирингера.

На исходе первого тайма хозяева сравняли счет после мяча Лоиса Опенда.

На 64-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч «Лейпцига» и установил окончательный счет на табло — 2:2.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Хайденхайм 2:2 Голы: 0:1 Матиас Хонсак (6'), 0:2 Марвин Пирингер (пенальти) (13'), 1:2 Луа Опенда (45 + 2'), 2:2 Беньямин Шешко (пенальти) (64') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба (Эль-Шадай Битшиабу, 80'), Боте Баку (Коста Неделькович, 80'), Давид Раум, Кристоф Баумгартнер (Артур Вермерен, 33'), Кевин Кампль, Николас Зайвальд, Ксави Симонс, Луа Опенда, Беньямин Шешко Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах, Омар Траоре, Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Адриан Бек, 90'), Лука Кербер (Thomas Keller, 74'), Ян Шёппнер (Юлиан Нийус, 75'), Бенедикт Гимбер, Матиас Хонсак, Марвин Пирингер (Буду Зивзивадзе, 83'), Сэрлорд Конте (Марнон Буш, 74') Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (6'), Вилли Орбан (12'), Бенедикт Гимбер (15'), Ян Шёппнер (67'), Thomas Keller (77'), Ксави Симонс (90 + 8')

Команда Марко Розе с 38 очками идет шестой в чемпионате Германии. «Хайденхайм» (15) располагается в зоне стыковых матчей.