2-й таймМанчестер Сити — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    «РБ Лейпциг» потерял очки с «Хайденхаймом»

    «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Хайденхайм
    В 23-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Хайденхаймом» - 2:2.

    Беньямин Шешко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беньямин Шешко

    Гости уже на 6-й минуте открыли счет после точного удара Матиаса Хонсака. Через 7 минут «Хайденхайм» увеличил свое преимущество после гола с пенальти Марвина Пирингера.

    На исходе первого тайма хозяева сравняли счет после мяча Лоиса Опенда.

    На 64-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч «Лейпцига» и установил окончательный счет на табло — 2:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Хайденхайм 2:2
    Голы: 0:1 Матиас Хонсак (6'), 0:2 Марвин Пирингер (пенальти) (13'), 1:2 Луа Опенда (45 + 2'), 2:2 Беньямин Шешко (пенальти) (64') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба (Эль-Шадай Битшиабу, 80'), Боте Баку (Коста Неделькович, 80'), Давид Раум, Кристоф Баумгартнер (Артур Вермерен, 33'), Кевин Кампль, Николас Зайвальд, Ксави Симонс, Луа Опенда, Беньямин Шешко Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах, Омар Траоре, Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Адриан Бек, 90'), Лука Кербер (Thomas Keller, 74'), Ян Шёппнер (Юлиан Нийус, 75'), Бенедикт Гимбер, Матиас Хонсак, Марвин Пирингер (Буду Зивзивадзе, 83'), Сэрлорд Конте (Марнон Буш, 74') Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (6'), Вилли Орбан (12'), Бенедикт Гимбер (15'), Ян Шёппнер (67'), Thomas Keller (77'), Ксави Симонс (90 + 8')

    Команда Марко Розе с 38 очками идет шестой в чемпионате Германии. «Хайденхайм» (15) располагается в зоне стыковых матчей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Один из центральны матчей дня завершится скромно?
  • «Вашингтон» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Парижане быстро взломают оборону «ткачей»
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Старая Сеньора» обойдется без прелюдий
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.37
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Порту — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры