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    «Кальяри» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Кальяри» примет «Ювентус» 23 февраля в матче 26-го тура Серии А, который состоится на «Униполь Домус» в 22:45 по мск.

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    «Кальяри» набрал 4 очка в последних двух турах, благодаря чему удалось отдалиться от зоны вылета на 4 очка. В прошлом матче «островитяне» сумели удержаться и не проиграть «Аталанте», сыграв нулевую ничью.

    Для «Ювентуса» этот матч — шанс подняться в зону Лиги чемпионов. В случае победы «бьянконери» обойдут «Лацио» и займут 4-е место. Гости выиграли 3 матча подряд в турнире. В прошлом туре они со счетом 1:0 выиграли у «Интера». Это говорит о хорошей форме «зебр».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

    • Ожидаемо фаворитом букмекеров является «Ювентус», на победу которого они дают 1.95. На победу «Кальяри» можно поставить с котировкой 4.50.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу «Юве» с результатом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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