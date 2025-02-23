примет23 февраля в матче 26-го тура Серии А, который состоится на «Униполь Домус» в 22:45 по мск.

«Кальяри» набрал 4 очка в последних двух турах, благодаря чему удалось отдалиться от зоны вылета на 4 очка. В прошлом матче «островитяне» сумели удержаться и не проиграть «Аталанте», сыграв нулевую ничью.

Для «Ювентуса» этот матч — шанс подняться в зону Лиги чемпионов. В случае победы «бьянконери» обойдут «Лацио» и займут 4-е место. Гости выиграли 3 матча подряд в турнире. В прошлом туре они со счетом 1:0 выиграли у «Интера». Это говорит о хорошей форме «зебр».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.50. Ожидаемо фаворитом букмекеров является «Ювентус», на победу которого они дают 1.95. На победу «Кальяри» можно поставить с котировкой 4.50.

Искусственный интеллект предсказывает победу «Юве» с результатом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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