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    «Кальяри» — «Ювентус»: Ставка (к. 2.50) и прогноз 23 февраля 2025 года

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    23 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Февраля 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Кальяри» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 25 матчах.

    Кальяри — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Сардинцы не уступили «Аталанте» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Парме» (2:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Лацио» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Сардинцы не столь ярко атакуют. Команда настреляла 26 мячей в 25 поединках чемпионата.

    Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кальяри» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Зона вылета не так далеко, да и вообще, сардинцы способны дать бой кому угодно.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы фактически не участвуют в чемпионской гонке. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ювентус» на 10 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Туринцы в овертайме уступили ПСВ (1:3).

    До того команда минимально переиграла «Интер». А вот первый поединок с «Брюгге» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Дуглас Луис, Пьер Калулу — травмированы.

    Состояние команды: Туринцы нынче выглядят достаточно выгодно. Отлично вписался в игру команды Рандаль Коло-Муани настрелял 5 мячей в 4 матчах чемпионата.

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    При этом «Ювентус» не особо преуспевает в плане реализации. Туринцы настреляли 42 мяча в 25 матчах Серии A.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Вся надежда на Коло-Муани, способного в одиночку решить исход матча.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Туринцы явно намерены подтянуться к трио лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» не проигрывал в 2 последних матчах

    • Туринцы до последней коллизии выиграли 4 раза кряду

    • «Кальяри» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.87.

    Прогноз: Туринцы явно сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и Коло-Муани наверняка скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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