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    «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

    «Бавария» — «Айнтрахт»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В игре 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» легко победила на своем «Айнтрахт» со счетом 4:0.

    Майкл Олисе (слева)
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    Майкл Олисе (слева)

    На исходе первого тайма счет открыл Майкл Олисе.

    На 62-й минуте преимущество увеличил защитник Хироки Ито, забив свой первый мяч за мюнхенцев.

    Счет 3:0 на 83-й минуте сделал Джамал Мусиала, а точку в матче на 90+3-й минуте поставил Серж Гнабри.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Айнтрахт Ф 4:0
    Голы: 1:0 Майкл Олисе (45 + 3'), 2:0 Хироки Ито (61'), 3:0 Джамал Мусиала (83'), 4:0 Серж Гнабри (90 + 2') Бавария: Мануэль Нойер, Эрик Дайер, Ким Мин Джэ, Хироки Ито (Альфонсо Дэвис, 63'), Йозуа Киммих (Леон Горецка, 43'), Конрад Лаймер, Александар Павлович, Майкл Олисе (Кингсли Коман, 85'), Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 85'), Лерой Зане, Томас Мюллер (Гарри Кейн, 64') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Артур Теате, Тута, Расмус Кристенсен, Жан-Маттео Баойя (Марио Гётце, 63'), Ансгар Кнауфф (Натаниэль Браун, 75'), Хуго Ларссон, Джан Узун (Элье Ваи, 46'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 75'), Эмиль Хойлунд (Эйе Скири, 46') Предупреждения: Лерой Зане (77'), Тута (80')

    «Бавария» с 58 очками уверенно лидирует в таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (42) идет третьим.

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