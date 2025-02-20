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    Сафонов: В России у меня начал пропадать интерес к футболу

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    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал новый пост в соцсетях. Вратарь заявил, что в России у него начинал пропадать интерес к футболу.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Летом 2024 года «ПСЖ» купил Матвея Сафонова у «Краснодара».

    «В моменте, когда я перебирался в новую команду, было понятно — будут сложности. Но они мне были нужны, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу.

    И я был прав. Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас. Начиная от радости побед, заканчивая разочарованием, когда не слышу свою фамилию в составе.

    И вот сегодняшний день — пример того, как сильно поменялся мой футбольный мир. Когда для тех, кто играет — главный день был вчера, а для меня сегодняшний день — самый важный. Ведь именно сегодня единственный возможный день для большой нагрузки, а через 2-3 дня уже следующая игра. И я должен быть готов в случае, если должен буду выйти играть.

    При этом особенность моей команды сейчас, что никто наверняка не знает, кто именно будет в составе на матч до последнего момента. Пример — игра против "Баварии", когда ничего не предвещало того, что я буду играть. Но на предыгровой установке я слышу свою фамилию… А дальше вы все видели сами.

    Основная мысль поста в том, что данный этап — это очень интересный и новый опыт для меня. Всегда нужно быть готовым ко всему, ведь никто не знает что произойдет», — написал Сафонов в соцсетях.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В составе «ПСЖ» Сафонов провел 10 матчей, пропустив шесть голов. Ранее парижане пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев «Брест».

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