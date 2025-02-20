Дубль Дибалы помог «Роме» обыграть «Порту» в ЛЕ

Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы.

В одной из встреч «Рома» обыграла «Порту» со счетом 3:2.

В составе римлян дублем отметился Пауло Дибала, забив свои голы на 35-й и 39-й минутах встречи. Еще один гол забил Никколо Писилли на 83-й минуте.

У «Порту» первый гол записал на свой счет Саму Омородион на 27-й минуте. Уже на 90+6-й минуте защитник «Ромы» Девайн Ренш организовал автогол.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Рома — Порту 3:2 Голы: 0:1 Samu Aghehowa (27'), 1:1 Пауло Дибала (35'), 2:1 Пауло Дибала (39'), 3:1 Никколо Писилли (83'), 3:2 Девин Ренс (автогол) (90 + 6') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Сауд Абдул Хамид, 90'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Леандро Паредес, Ману Коне, Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 78'), Стефан Эль-Шаарави (Томмазо Бальданци, 88'), Пауло Дибала (Девин Ренс, 88'), Эльдор Шомуродов (Матиас Соуле, 78') Порту: Диогу Кошта, Пепе (Гонсалу Боржеш, 56'), Франсишку Моура (Дэнни Намасо, 82'), Отавио (Родригу Мора, 66'), Неуэн Перес, Тьягу Джало, Фабиу Виейра (W.Gomes, 82'), Алан Варела (Tomas Perez, 82'), Стефен Эустакиу, Жоау Мариу, Samu Aghehowa Предупреждения: Отавио (26'), Пауло Дибала (29'), Неуэн Перес (34'), Martin Anselmi (41'), Тьягу Джало (41'), Леандро Паредес (51'), Tomas Perez (87'), W.Gomes (90 + 3') Удаление: Стефен Эустакиу (51')

По сумме 2-х встреч «Рома» обыграл «Порту» (3:2 и 1:1) и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

В параллельном матче «Стяуа» одолела ПАОК со счетом 2:0.

У хозяев голы забили Юри Чизотти на 30-й минуте и Давид Микулеску на 81-й минуте.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Стяуа — ПАОК 2:0 Голы: 1:0 Juri Cisotti (30'), 2:0 Давид Микулеску (81') Стяуа: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана, Михай Попеску, Ристо Радунович, Влад Кирикеш (Баба Альхассан, 71'), Адриан Шут, Давид Микулеску (Александру Бэлуцэ, 86'), Флорин Тэнасе (Малком Эджума, 78'), Даниэль Бырлиджа (Andrei Gheorghita, 46'), Juri Cisotti ПАОК: Доминик Котарски, Абдул Рахман Баба, Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Хонни Отто, Яннис Константелиас, Андрия Живкович (Брандон Томас, 79'), Магомед Оздоев (Штефан Шваб, 79'), Суалихо Мейте (Мади Камара, 55'), Алли Саматта (Фёдор Чалов, 55'), Димитриос Пелькас (Кирилл Десподов, 63') Предупреждения: Андрия Живкович (44'), Валентин Крецу (45 + 2'), Хонни Отто (49'), Иоаннис Михайлидис (54'), Кирилл Десподов (64'), Доминик Котарски (82')

После этого матча «Стяуа» пробилась в 1/8 финала турнира, а ПАОК завершил свое выступление в Лиге Европы.