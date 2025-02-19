«Торпедо» подписало защитника ЦСКА

Московскоеобъявило о переходе защитника ЦСКА

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вадим Чурилов Фото: torpedo.ru

«Футбольный клуб "Торпедо" Москва и ПФК ЦСКА (Москва) достигли договорённости о переходе в "Торпедо" 19-летнего защитника Вадима Чурилова. Вадим, добро пожаловать в нашу команду!» — написано в заявлении клуба на официальном сайте.

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Чурилов — воспитанник армейцев, ранее играл юношеские и молодежные составы ЦСКА. За основной состав не провел ни одного матча.

После 21 тура «Торпедо» с 43 очками идет вторым в таблице Первой лиги и на два очка отстает от лидера «Балтики».