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    Таранов: Лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»

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    Экс-футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о готовности «Зенита» и «Спартака» к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Судя по комплектации и составам, очевидно, что лучше всего к возобновлению чемпионата России готовы "Зенит" и "Спартак". Обе команды провели неплохую трансферную кампанию в зимнее окно.

    Что касается "Краснодара", ЦСКА и "Динамо", они совершили меньше трансферов. Однако это всё пока на бумаге. Интересно посмотреть, как будет наяву», — сказал Таранов Чемпионату.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).

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