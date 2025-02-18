Таранов: Лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»

Экс-футболистподелился мнением о готовностик возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги.

«Судя по комплектации и составам, очевидно, что лучше всего к возобновлению чемпионата России готовы "Зенит" и "Спартак". Обе команды провели неплохую трансферную кампанию в зимнее окно.

Что касается "Краснодара", ЦСКА и "Динамо", они совершили меньше трансферов. Однако это всё пока на бумаге. Интересно посмотреть, как будет наяву», — сказал Таранов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).