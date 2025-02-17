78-летний Сакки: Подумываю вернуться к тренерской карьере

Один из величайших тренеров в истории мирового футболазаявил желании вернуться к активной тренерской карьере.

«Я подумываю о том, чтобы вернуться к тренерской работе — либо в Италии, либо за границей. У меня есть несколько вариантов, но я не знаю, смогу ли я работать в Италии.

Я слишком сильно люблю эту страну. У меня есть один недостаток — я говорю то, что думаю, а иногда мне приходится говорить и то, что я думаю о нас.

Меня, например, приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны», — сказал Арриго Сакки.

Сейчас Сакки 78 лет. Последний раз он тренировал «Парму» в 2001 году. Венцом его карьеры была работа в «Милане» с 1987 по 1991 год, с которым он выиграл Серии А (1987/88), а также два раза Лигу чемпионов и Суперкубок Европы (1989, 1990).

Со сборной Италии в 1994 году Сакки завоевал серебряные медали.