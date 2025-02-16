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    Дубль Мурики помог «Мальорке» обыграть «Лас-Пальмас»

    «Мальорка» — «Лас-Пальмас»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Мальорка» одержала победу над «Лас-Пальмасом» (3:1) в матче 24-го тура испанской Примеры.

    Ведат Мурики — автор дубля в ворота «Лас-Пальмаса»
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    Ведат Мурики — автор дубля в ворота «Лас-Пальмаса»

    В составе хозяев дублем отметился Ведат Мурики, который забил свои голы на 7-й и 29-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Дани Родригес на 35-й минуте.

    На 62-й минуте «Лас-Пальмас» сумел забить единственный гол, отличился Стефан Байчетич.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Лас-Пальмас 3:1
    Голы: 1:0 Ведат Мурики (7'), 2:0 Ведат Мурики (29'), 3:0 Дани Родригес (35'), 3:1 Stefan Bajcetic (62') Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео (Валери Фернандес, 90'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Серхи Дардер, Такума Асано (Кайл Ларин, 72'), Дани Родригес (Антонио Латорре, 86'), Роберт Наварро (Антонио Санчес, 72'), Ведат Мурики (Матеу Морей, 86') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Мика Мармоль, Скотт Маккена, Алекс Суарес (Анди Пельмар, 46'), Альберто Молейро, Хавьер Муньос, Энзо Луаодис (Бенито Рамирес, 40'), Ману Фустер (Хосе Кампанья, 72'), Вити Росада (Хайме Мата, 72'), Oli McBurnie, Stefan Bajcetic (Хуанма Эрсог, 87') Предупреждения: Энзо Луаодис (25'), Мика Мармоль (44'), Вити Росада (45 + 1'), Кайл Ларин (83'), Скотт Маккена (90 + 6')

    После этого матча «Мальорка» занимает 7-е место в таблице Примеры с 34 баллами в копилке. «Лас-Пальмас» — на 17-й строчке (23).

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