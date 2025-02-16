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    Эмболо: Если у Головина плохой день, на тренировке это почувствует каждый

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    Форвард «Монако» Брель Эмболо высказался о российском полузащитнике команды Александре Головине.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Если у Головина плохой день, на тренировке это почувствует каждый. Но это нормально. Мы говорим: "А, это типичный Голо". И когда он слишком счастлив, то люди тоже шокированы.

    Это сложно — быть Голо, если уж по-честному. Потому что когда он слишком расслаблен, все говорят, что это не тот Голо, которого мы любим. Мы любим жесткого Голо, когда он расстроен, что дела не идут хорошо. Потому что это еще одна сторона его желания сделать все идеально. Мы любим его из-за этого», — заявил Эмболо в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.

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    В текущем сезоне Головин провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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