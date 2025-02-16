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    Защитник «МЮ» де Лигт: Наша уверенность серьезно пострадала

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:1).

    Маттейс де Лигт — защитник «Манчестер Юнайтед»
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    Маттейс де Лигт — защитник «Манчестер Юнайтед»

    «Если команда проигрывает, этого никогда не бывает достаточно. Мы можем говорить о личных проблемах, травмах, но у "Тоттенхэма" те же проблемы.

    Мы играли нормально и создали несколько шансов. Но если проигрываешь 0:1, это значит, что команда не забила и пропустила, так что нам нужно было сыграть лучше и в атаке, и в защите. Настойчивость, жажда забить гол — это то, чего нам, может, не хватает. Это касается не только нападающих, но и полузащиты, и защиты. Это командный момент, и нам определенно нужно стать лучше.

    Можно сказать, что наша уверенность серьезно пострадала. Если вы теряете уверенность в себе, вы проигрываете, особенно в Премьер-лиге. У нас все же был стартовый состав из игроков первой команды, так что это не оправдание. Неприятно, когда теряешь пятерых футболистов за одну неделю, но это часть футбола, часть жизни.

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    • Я считаю, что удачу нужно заслужить. На данный момент, по-видимому, мы ее не заслуживаем. Я не верю в удачу, которая приходит из ниоткуда», — сказал де Лигт BBC.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице английской Премьер-лиги с 29-ю баллами в копилке. В следующем поединке «манкунианцы сыграют против "Эвертона" 22-го февраля.

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