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    Аморим — о причинах поражения «МЮ»: Они забили, а мы — нет

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:1).

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Вся разница была в том, что они забили, а мы — нет. У нас были возможности. У нас были шансы после контратак, мы пытались добиться результата, но в конечном счете они забили, мы — нет.

    Мы хотим, чтобы наши игроки восстановились. Думаю, мы добьемся возвращения некоторых футболистов к следующему матчу. Мы должны быть едины, чтобы завершить сезон и начать все с чистого листа.

    Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.

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    • Я не беспокоюсь. Я понимаю наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство на свете. Об остальном я не думаю. Я здесь для того, чтобы помочь игрокам. Я понимаю свою ситуацию, свою задачу, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение», — сказал Аморим BBC.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют против «Эвертона» 22-го февраля.

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