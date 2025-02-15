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    Гвардиола: Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Ньюкасла» (4:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие. Раньше этом сезоне мы не могли этим похвастаться.

    Мы всегда стараемся, но иногда у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы демонстрировали в атаке, Нико Гонсалес и Абдукодир Хусанов были великолепны. Нам нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны так играть, чтобы наши болельщики возвращались домой счастливыми.

    Мармуш хорошо проявил себя в Германии, он качественный и быстрый игрок. Я доволен тем, как он забивал. В матче с "Лейтоном" он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» смог набрать 44 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» осталось 41 очко и седьмая позиция.

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