Гвардиола: Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие

Главный тренервысказался о матче против(4:0).

«Судя по тому, как мы играли, мы вспомнили, кто мы такие. Раньше этом сезоне мы не могли этим похвастаться.

Мы всегда стараемся, но иногда у нас не получается. Я очень доволен темпом и интенсивностью, которые мы демонстрировали в атаке, Нико Гонсалес и Абдукодир Хусанов были великолепны. Нам нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы должны так играть, чтобы наши болельщики возвращались домой счастливыми.

Мармуш хорошо проявил себя в Германии, он качественный и быстрый игрок. Я доволен тем, как он забивал. В матче с "Лейтоном" он упускал моменты, но сегодня в заключительной трети он был очень хорош», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» смог набрать 44 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» осталось 41 очко и седьмая позиция.