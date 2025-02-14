Аморим: Чтобы что-то сделать, нужно продавать футболистов

Главный тренервысказался о финансовом положении дел в команде.

«Сейчас наша самая большая проблема — это матч с "Тоттенхэмом". Мы понимаем то, в какой ситуации находится клуб. Я должен понимать все эти проблемы.

Эти проблемы — не новые для клуба. Мы знали о правилах фэйр-плей. Проблема есть, но она не может влиять на то, как я тренирую команду и готовлюсь к матчу. Я сосредоточен на этом, а не на других вещах.

Чтобы что-то сделать, нужно продавать футболистов. Все просто. Моя задача — готовиться к игре. Сейчас окно закрыто, мы ничего не можем сделать.

Нам нужно сфокусироваться на матч, а летом посмотрим, что произойдет», — цитирует Аморима Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет только на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.