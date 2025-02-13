ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаГрустная реальность. Шикарный «Манчестер Сити» Гвардиолы — уже история
  • 17:10
    • Сборная России проведет спарринги с Замбией, Нигерией и Беларусью
  • 16:51
    • «Барселона» продлила контракт с Кубарси
    Все новости спорта

    Кривцов может покинуть «Краснодар»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Трансферы
    Агент Младен Гргич, который представляет интересы игрока «Краснодара» Никиты Кривцова, подтвердил, что у его подопечного есть предложения из Европы и РПЛ.

    Никита Кривцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Кривцов

    «Сегодня я буду общаться по поводу будущего Кривцова. Я нахожусь в Испании. На данный момент ведем переговоры с европейскими и российскими клубами о переходе. В Европе сейчас трансферное окно закрылось, так что можно обсуждать только летний переход. В России же окно пока открыто.

    Многое будет зависеть от того, что скажет "Краснодар" и даст ли он добро на переход», — сказал Гргич «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 22-летний хавбек сыграл за «быков» 25 матчей, забил в них 3 гола и сделал 2 ассиста. Контракт Кривцова с «Краснодаром» до 2029 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • СКА устроит погром на территории «Барыса»?
  • «Барыс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выдадут ли команды голевую феерию в Москве?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры