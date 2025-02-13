Кривцов может покинуть «Краснодар»

Никита Кривцов Фото: globallookpress.com
«Сегодня я буду общаться по поводу будущего Кривцова. Я нахожусь в Испании. На данный момент ведем переговоры с европейскими и российскими клубами о переходе. В Европе сейчас трансферное окно закрылось, так что можно обсуждать только летний переход. В России же окно пока открыто.
Многое будет зависеть от того, что скажет "Краснодар" и даст ли он добро на переход», — сказал Гргич «Матч ТВ».
В этом сезоне 22-летний хавбек сыграл за «быков» 25 матчей, забил в них 3 гола и сделал 2 ассиста. Контракт Кривцова с «Краснодаром» до 2029 года.