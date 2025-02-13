Кривцов может покинуть «Краснодар»

Агент Младен Гргич, который представляет интересы игрока «Краснодара», подтвердил, что у его подопечного есть предложения из Европы и РПЛ.

«Сегодня я буду общаться по поводу будущего Кривцова. Я нахожусь в Испании. На данный момент ведем переговоры с европейскими и российскими клубами о переходе. В Европе сейчас трансферное окно закрылось, так что можно обсуждать только летний переход. В России же окно пока открыто.

Многое будет зависеть от того, что скажет "Краснодар" и даст ли он добро на переход», — сказал Гргич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне 22-летний хавбек сыграл за «быков» 25 матчей, забил в них 3 гола и сделал 2 ассиста. Контракт Кривцова с «Краснодаром» до 2029 года.