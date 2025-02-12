«Оренбург» — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

Дмитрий Рыбчинский Фото: globallookpress.com
Она проходила в турецком Белеке и победа досталась команде РПЛ со счетом 3:2.
Голы в составе «Оренбурга» забили Эмирджан Гюрлюк, Иван Башич и Дмитрий Рыбчинский. У «Торпедо» отличились Александр Юшин и Александр Чупаев.
Товарищеский матч
«Оренбург» — «Торпедо» (Москва) — 3:2
Голы: Гюрлюк, 1 (1:0). Рыбчинский, 6 (2:0). Юшин, 9 (2:1). Башич, 44 (3:1). Чупаев, 74 (3:2)
Следующую игру «Оренбург» проведет 22 февраля против казанского «Рубина». «Торпедо» сыграет, завтра 13 февраля, со «Спартаком».