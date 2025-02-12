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    «Оренбург» победил «Торпедо» в товарищеском матче

    «Оренбург» — «Торпедо»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Завершилась товарищеская встреча между московским «Торпедо» и «Оренбургом».

    Дмитрий Рыбчинский
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    Дмитрий Рыбчинский

    Она проходила в турецком Белеке и победа досталась команде РПЛ со счетом 3:2.

    Голы в составе «Оренбурга» забили Эмирджан Гюрлюк, Иван Башич и Дмитрий Рыбчинский. У «Торпедо» отличились Александр Юшин и Александр Чупаев.

    Товарищеский матч
    «Оренбург» — «Торпедо» (Москва) — 3:2
    Голы: Гюрлюк, 1 (1:0). Рыбчинский, 6 (2:0). Юшин, 9 (2:1). Башич, 44 (3:1). Чупаев, 74 (3:2)

    Следующую игру «Оренбург» проведет 22 февраля против казанского «Рубина». «Торпедо» сыграет, завтра 13 февраля, со «Спартаком».

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