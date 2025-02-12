ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Брюгге» — «Аталанта». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Чемпионов «Брюгге» — «Аталанта»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Брюгге Бельгия. Про Лига Аталанта Футбол Италии
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»«Реал» опять сделал это. «Сити» играл вспышками — и поплатился «Спартак» — «Зенит»«Зенит» разобрал «Спартак» и показал, что готов к весне. У Семака новые козыри «Аталанта»«Брюгге» — «Аталанта». Онлайн
    Все новости спорта
    «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»
    «Брюгге» и «Аталанта» сыграют между собой в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Брюгге»

    «Брюгге» занял последнее вакантное место, которое дало право на участие в стыковых матчах. Бельгийский клуб завершил общий этап Лиги Чемпионов на 24-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков — 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:11.

    На пути к плей-офф «Брюгге» одержал победы над «Штурмом» (1:0), «Астон Виллой» (1:0) и «Спортингом» (2:1). С «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0) «черно-синие» сыграли вничью, а дортмундской «Боруссии» (0:3), «Милану» (1:3) и «Манчестер Сити» (1:3) проиграли.

    «Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и после 25-ти матчей отстает от лидирующего «Генка» на 6 очков. В крайнем туре команда под руководством Ники Хайена с минимальным счетом обыграла дома «Хеверли Лувен» (1:0).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    «Аталанта»

    «Аталанта» стала девятой командой по итогам общего этапа Лиги Чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Клуб из Бергамо одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составила 20:6.

    В первых пяти турах подопечные Гасперини обыграли «Шахтер» (3:0), «Штутгарт» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1), а также поделили очки с «Арсеналом» (0:0) и «Селтиком» (0:0). Затем «Аталанта» потерпела первое поражение, проиграв «Реалу» (2:3), после чего разгромила «Штурм» (5:0) и сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.

    В крайнем туре чемпионата Италии бергамаски разгромили в гостях «Верону» со счетом 5:0. На данный момент «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

    Стоит отметить, что команды ни разу не пересекались между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брюгге — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Селтик — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Адмирал — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фенербахче — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры