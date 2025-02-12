«Брюгге» и «Аталанта» сыграют между собой в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Брюгге»

«Брюгге» занял последнее вакантное место, которое дало право на участие в стыковых матчах. Бельгийский клуб завершил общий этап Лиги Чемпионов на 24-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков — 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 7:11.

На пути к плей-офф «Брюгге» одержал победы над «Штурмом» (1:0), «Астон Виллой» (1:0) и «Спортингом» (2:1). С «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0) «черно-синие» сыграли вничью, а дортмундской «Боруссии» (0:3), «Милану» (1:3) и «Манчестер Сити» (1:3) проиграли.

«Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и после 25-ти матчей отстает от лидирующего «Генка» на 6 очков. В крайнем туре команда под руководством Ники Хайена с минимальным счетом обыграла дома «Хеверли Лувен» (1:0).

«Аталанта»

«Аталанта» стала девятой командой по итогам общего этапа Лиги Чемпионов, записав в свой актив 15 очков. Клуб из Бергамо одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составила 20:6.

В первых пяти турах подопечные Гасперини обыграли «Шахтер» (3:0), «Штутгарт» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1), а также поделили очки с «Арсеналом» (0:0) и «Селтиком» (0:0). Затем «Аталанта» потерпела первое поражение, проиграв «Реалу» (2:3), после чего разгромила «Штурм» (5:0) и сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.

В крайнем туре чемпионата Италии бергамаски разгромили в гостях «Верону» со счетом 5:0. На данный момент «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Стоит отметить, что команды ни разу не пересекались между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брюгге» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.