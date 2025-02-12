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    Остановит ли «Брюгге» «Аталанту»?

    «Брюгге» — «Аталанта». Хозяева выглядят аутсайдером дуэли, но удастся ли им сдержать фаворита? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.95 и 2.70

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Аталанта»
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    Адемола Лукман
    12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 12 Февраля 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 20:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Брюгге» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял последнюю в зоне плей-офф 24-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 11 баллов благодаря победам над «Штурмом» Грац (1:0), «Астон Виллу» (1:0) и «Спортингом» Лиссабон (2:1), а также ничьим с «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0).

    Брюгге — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура бельгийского первенства «Брюгге» на своем поле обыграл «Левен» (1:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в шесть баллов от лидера «Генка», а также отрывом в пять очков от третьего «Юнион Сент-Жиллуаз».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» лишь дважды проиграл, но это случилось в четырех последних матчах.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, нынешний соперник явно превосходит их в классе.

    Семь голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла девятую позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 16 баллов благодаря победам над «Шахтером», «Штутгартом», «Янг Бойз» и «Штурмом» Грац, а также ничьим с «Арсеналом», «Селтиком» и «Барселоной».

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Аталанта» на чужом разгромил «Верону» (5:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 24-х поединков находится на третьей позиции, лишь на четыре очка отставая от лидера «Наполи» и второго в таблице «Интера».

    Не сыграют: травмированы — Мальдини, Колашинац, Карнесекки, Лукман, Коссуну, Скамакка, Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Аталанта» проиграла лишь раз при одное победе и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, разница в классе все же говорит в их пользу.

    Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Брюгге» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Аталанта» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.50, победа «Брюгге» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Брюгге» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Брюгге» «Аталанту»?
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