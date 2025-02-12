12 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял последнюю в зоне плей-офф 24-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 11 баллов благодаря победам над «Штурмом» Грац (1:0), «Астон Виллу» (1:0) и «Спортингом» Лиссабон (2:1), а также ничьим с «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура бельгийского первенства «Брюгге» на своем поле обыграл «Левен» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в шесть баллов от лидера «Генка», а также отрывом в пять очков от третьего «Юнион Сент-Жиллуаз».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 24-х последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» лишь дважды проиграл, но это случилось в четырех последних матчах.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, нынешний соперник явно превосходит их в классе.

Семь голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла девятую позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 16 баллов благодаря победам над «Шахтером», «Штутгартом», «Янг Бойз» и «Штурмом» Грац, а также ничьим с «Арсеналом», «Селтиком» и «Барселоной».

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Аталанта» на чужом разгромил «Верону» (5:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 24-х поединков находится на третьей позиции, лишь на четыре очка отставая от лидера «Наполи» и второго в таблице «Интера».

Не сыграют: травмированы — Мальдини, Колашинац, Карнесекки, Лукман, Коссуну, Скамакка, Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Аталанта» проиграла лишь раз при одное победе и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, разница в классе все же говорит в их пользу.

Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Брюгге» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Аталанта» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.50, победа «Брюгге» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70