«Брест» и «ПСЖ» сыграют между собой в рамках первого стыкового матча (1/16 финала) Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Брест»

В дебютном для себя сезоне Лиги Чемпионов «Брест» сразу же вышел в плей-офф, заняв 18-е место в турнирной таблице. Команда из одноименного города набрала 13 очков при 4-х победах, одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 10:11.

В первых четырех матчах «Брест» обыграл «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0) и «Спарту» (2:1), а также поделил очки с «Байером» — 1:1. Вторую половину общего этапа команда Руа провела не так ярко — победа над ПСВ (1:0) и поражения от «Барселоны» (0:3), «Шахтера» (0:2) и «Реала» (0:3).

«Брест» идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В пяти последних матчах у команды четыре победы и только одно поражение — как раз от «ПСЖ» (2:5) двумя турами ранее. На прошлой неделе «Брест» разобрался в гостях с «Нантом» — 2:0.

«ПСЖ»

«ПСЖ» неубедительно выступил на общем этапе Лиги Чемпионов, заняв 15-е место в таблице. Парижане одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, набрав итоговые 13 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:9.

Команда Луиса Энрике провалила начало турнира, одержав лишь одну победу в пяти матчах — в стартовом туре была обыграна «Жирона» (1:0). После этого «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» (0:2), «Атлетико» (1:2) и «Баварии» (0:1) и поделил очки с ПСВ — 1:1. В оставшихся трех матчах парижане исправили свое турнирное поражение, одержав три победы кряду — над «Зальцбургом» (3:0), «Манчестер Сити» (4:2) и «Штутгартом» (4:1).

«ПСЖ» с уверенным отрывом лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане единственные, кто не проиграл ни одного матча, одержав 16 побед в 21-й встрече. В крайнем туре команда Луиса Энрике разгромила на своем поле «Монако» — 4:1.

Личные встречи

Совсем недавно 1 февраля команды встречались между собой в рамках 20-го тура чемпионата Франции. «ПСЖ» одержал крупную победу в гостях со счетом 5:2.

В последних 10-ти встречах на счету парижан 9 побед и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.08.