11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Брест» на своем поле сыграет против ПСЖ. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 18-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Штурмом» Грац, «Зальцбургом», «Спартой» Прага и ПСВ, а также ничьей с «Байером» Леверкузен.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура французского первенства «Брест» на чужом поле обыграл «Нант» (2:0).

В своем национальном первенстве коллектив находится на седьмой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Дель Кастильо, Локо, Амави и Мартен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» выиграл после двух поражений кряду, одно из которых пришлось на разгром от ПСЖ (2:5).

Последние результаты хозяев вроде бы сулят им неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, однако явный перевес соперника в классе рискует оставить их даже без ничьей, и недавняя очная встреча это подтверждает.

Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 15-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда также набрала 13 баллов благодаря победам над «Жироной», «Зальцбургом», «Манчестер Сити» и «Штутгартом», а также ничьей с ПСВ Эйндховен.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на французское первенство, ПСЖ на своем поле разгромил «Монако» (4:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на первой позиции, аж на 13 очков опережая «Марсель», который, правда, провел на игру меньше.

Не сыграют: травмированы — Мбайе и Заир-Эмери, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах ПСЖ выиграл, а в 16-ти последних поединках ни разу не проиграл.

Такие результаты сулят гостям отличные шансы на победу, и уж тем более на ничью, что будет хорошим результатом в первой встрече на чужом поле, а уж явное преимущество в классе еще больше говорит в их пользу.

Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущей Лиге чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Бреста» забьет только одна команда

в трех из четырех последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа «Бреста» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали обе команды.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей ПСЖ.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20