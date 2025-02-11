ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихТрансферный дайджест. 3 — 10 февраля Дрикус Дю Плесси и Шон СтриклендУверенная победа Дю Плесси над Стриклендом, первое поражение Суарес. Обзор карда UFC 312 Карлос АлькарасПервый титул Алькараса в зале, Потапова выиграла турнир в Румынии, Шаповалов снова топ, а Медведев рассуждал о завершении карьеры
  • 16:31
    • Касаткина разгромила Полину Кудерметову на старте турнира в Дохе
    Все новости спорта

    Кто выиграет французскую дуэль в Лиге чемпионов?

    «Брест» — ПСЖ. В 1/16 финала состоится французская дуэль, но за кем останется ее первая часть? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.08 и 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брест Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Брест» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле
    11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Брест» на своем поле сыграет против ПСЖ. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 11 Февраля 2025 года

    Брест

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •  Брест 20:45 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 18-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Штурмом» Грац, «Зальцбургом», «Спартой» Прага и ПСВ, а также ничьей с «Байером» Леверкузен.

    Брест — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура французского первенства «Брест» на чужом поле обыграл «Нант» (2:0).

    В своем национальном первенстве коллектив находится на седьмой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Дель Кастильо, Локо, Амави и Мартен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» выиграл после двух поражений кряду, одно из которых пришлось на разгром от ПСЖ (2:5).

    Последние результаты хозяев вроде бы сулят им неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, однако явный перевес соперника в классе рискует оставить их даже без ничьей, и недавняя очная встреча это подтверждает.

    Абдалла Сима — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 15-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

    Команда также набрала 13 баллов благодаря победам над «Жироной», «Зальцбургом», «Манчестер Сити» и «Штутгартом», а также ничьей с ПСВ Эйндховен.

  • Взяли и удивили. «Астон Вилла», «Брест» и еще три сенсации общего этапа Лиги чемпионов
  • УЕФА все-таки не зря изменил формат главного турнира клубного футбола
  • 01/02/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на французское первенство, ПСЖ на своем поле разгромил «Монако» (4:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на первой позиции, аж на 13 очков опережая «Марсель», который, правда, провел на игру меньше.

    Не сыграют: травмированы — Мбайе и Заир-Эмери, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах ПСЖ выиграл, а в 16-ти последних поединках ни разу не проиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такие результаты сулят гостям отличные шансы на победу, и уж тем более на ничью, что будет хорошим результатом в первой встрече на чужом поле, а уж явное преимущество в классе еще больше говорит в их пользу.

    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущей Лиге чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Бреста» забьет только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа «Бреста» — в 7.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках забивали обе команды.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей ПСЖ.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кесслер — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виртанен — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бадоса — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кецманович — Гойо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Свайда — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Овьедо — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Донкастер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. Кто выиграет французскую дуэль в Лиге чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры