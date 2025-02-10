ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 1:2, обзор голов

одолел(2:1) в матче за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ.

В составе армейцев единственный гол забил Рифат Жемалетдинов на 67-й минуте.

У «Краснодара» дублем отметился нападающий Джон Кордоба, который забил свои голы на 51-й и 70-й минутах встречи.

Зимний кубок РПЛ. Матч за 3-е место. ЦСКА — «Краснодар» 1:2 (0:0, 0:0) Голы: 0:1 — 51 Кордоба, 1:1 — 67 Жемалетдинов, 1:2 — 70 КордобаЦСКА: Тороп, Виллиан (Лукин, 81), Келвен (Гайич, 62), Мойзес (Глебов, 62), Дивеев, Зделар (Жемалетдинов, 62), Обляков, Пьянич (Мухин, 75), Кисляк (Файзуллаев, 75), Мусаев (Шуманский, 81), Койта (Круговой, 62)«Краснодар»: Агкацев (Дюпин, 75), Тормена, Диего Коста (Панталеао, 46), Оласа, Петров (Гонсалес, 46), Кастаньо (Козлов, 68), Ленини (Газинский, 75), Сперцян (Хмарин, 87), Батчи, Виктор Са (Кривцов, 68), Кордоба (Смолов, 75)Предупреждения: Кордоба (6), Газинский (86)

По итогам Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» занял 3-е место, а ЦСКА расположился на 4-й позиции.

Финальный матч турнира состоится завтра, 11-го февраля между «Спартаком» и «Зенитом» в 19:30 мск.